В Витебской области насчитали 240 долгостроев

Комитет госконтроля заявляет, что в Витебской области было обнаружено «свыше 240» долгостроев. Точное количество недостроенных объектов назвать в ведомстве не смогли.

Напомним, что год назад в Витебской области насчитали 812 долгостроев. Что стало с недостроями прошлого года власти не сообщают. Неужели достроили?

В процессе инвентаризации земельных участков, предоставленных под возведение жилья, выяснилось, что у большинства выявленных недостроенных объектов сроки строительства превышены, сообщает государственное издание.

На сегодняшний день изъято 45 участков, в том числе в Оршанском, Миорском, Чашникском, Ушачском, Бешенковичском, Браславском, Лиозненском районах и Витебске. Контроль в данном вопросе продолжается.