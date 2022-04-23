В Браславском районе при сжигании мусора загорелся дом, пострадал пенсионер

Пожар
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В Браславском районе пенсионер сжигал мусор на приусадебном участке, в результате чего загорелся дом

Информация о возгорании в службу спасения поступила спасателям 23 апреля в 15:24.

После прибытия на место происшествия они установили, что мужчина 1958 года рождения сжигал мусор на участке, за которым присматривал после смерти собственницы. В результате его действий огонь перекинулся на дом, а сам пенсионер получил ожоги различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Спасатели пожар ликвидировали, но огонь уничтожил кровлю дома и потолочное перекрытие, повредил стены и имущество.

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Витебская область пожар происшествие ЧП
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