Каппер “Жирный Тони” — обзор проекта, статистика и цены

Тем, кто только пробует себя в ставках, нужны советы более опытных людей. Также полезно ориентироваться на информацию, которую предоставляют аналитики. «Каппер Жирный Тони» – это один из проектов, который ведет опытный человек, позволяющий новичкам зарабатывать хорошие деньги.

Что за проект

Это сообщество в «Телеграме», где выкладываются платные прогнозы на спортивные мероприятия. Отзывы о проекте каппера «Жирный Тони», несмотря на то, что он был создан не так давно (в 2020 году), положительные.

Ресурс работает по оферте, благодаря чему канал и его посетители находятся под защитой. Чтобы получить доступ к предсказаниям аналитика на этом канале, необходимо оплатить подписку.

В «Телеграме» есть мошенники, которые пытаются подражать @FatTony42. К проекту отношения они не имеют никакого.

Цены на услуги канала

Прогнозы на события публикуются каждый день. Среди них есть и бесплатные ставки. Чтобы получить полный доступ к информации от аналитика, необходимо приобрести подписку. Расценки в рублях на нее следующие:

доступ на 30 дней – 4000;

стать участником на 2 месяца – 6000;

приобрести подписку на 90 дней – 7000.

Помимо бесплатной стратегии, ежедневно выставляются по 3 и более прогноза. Приятным плюсом для пользователей является продление подписки, если во время ее действия клиент потеряет деньги из-за прогнозов Тони, уйдя в минус.

Данные о канале и коэффициенты

Стартовал проект в январе 2020 года. Часть реальных предсказаний из VIP-группы отсылаются в общий чат. Проходимость ставок превышает отметку в 70%.

В среднем коэффициенты событий варьируются от 1.7 до 2. Вдобавок к статистике, прогнозам и другой информации на канале каппера «Жирный Тони» публикуются видео, где есть данные о прогнозах с платного чата.

У этого телеграм-канала положительная репутация. Однако на нем отсутствует верифицированная статистика, в связи с чем, проследить за деятельностью за длительный период не получится.

Мнения о проекте

Сообщество еще довольно молодое, поэтому большой аудиторией и активным обсуждением во всемирной паутине похвастаться не может.

Однако о работе прогнозиста его клиенты отзываются в положительном ключе. Пользователей устраивает, как действует аналитик и тот доход, на который они выходят по его прогнозам.

Стоит отметить открытость проекта. Подтверждение этому постоянная обратная связь от каппера. Ошибочные ставки на канале не удаляются, а также на проекте не раскручиваются договорные игры.