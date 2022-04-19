Лучшие косметологи Москвы – к кому стоит записаться

Уход за кожей лица позволяет сохранить надолго молодость, привлекательность. Услуги косметолога могут потребоваться для предупреждения возрастных изменений, восстановления эластичности и тургора эпидермиса. Но прежде, чем обратиться к косметологу, нужно собрать о нем больше информации. Не все врачи эстетической медицины имеют достаточную квалификацию, могут навредить коже.

Когда нужны услуги косметолога

Процедуры могут носить регулярный характер. Некоторые считают, что пользоваться профессиональной косметикой не обязательно, хватит и домашнего ухода. А, без надлежащего ухода лицо потеряет свежесть, упругость.

Частота процедур зависит от нескольких критериев:

массаж нужно делать не реже 1 раза в месяц;

процедуры с ботексом с промежутками 7-8 месяцев;

чистка лица выполняется в зависимости от состояния кожи – каждую неделю или месяц;

некоторые процедуры носят накопительный эффект, их нужно делать постоянно;

возрастные изменения кожи, чем она старше, тем тщательнее уход.

Назначая процедуры, врач косметолог учитывает показания и возможные противопоказания. Самые простые сеансы не рекомендуется проводить при повреждениях эпидермиса. Инъекции противопоказаны при беременности, лактации.

Обратиться в салон, стоит при следующих состояниях:

акне – закупорка сальных желез, прыщи, раздражение;

потеря упругости – часто наблюдается у женщин после 40 лет;

пигментация – меланин накапливается на коже из-за воздействия УФ-лучей;

сосудистые звездочки – после 40 лет могут быть видные мелкие капилляры;

расширенные поры, черные точки – устранить их поможет шлифовка, чистка и увлажнение гиалуроновой кислотой.

Распространенное заблуждение, если с кожей все хорошо, то косметолог не нужен. С преждевременным старением лучше бороться заранее. Даже здоровой коже необходим полноценный уход.

Цель посещения врача-косметолога в качестве профилактики:

правильный выбор косметики по уходу – зависит от типа и состояния кожи;

профилактика – после 25 лет заметны первые признаки увядания эпидермиса.

В уходе за лицом имеет значение не частота посещения косметологического центра, а регулярность. Пользоваться услугами врача эстетической медицины каждый месяц, эффективнее, чем ежедневное лечение, а затем большой перерыв.

Где можно найти специалиста

Эстетическая медицина делится на разные направления. Один врач не может работать по всем. Хороший косметолог, даст совет куда обратиться, если сам не выполняет определенные процедуры. Врач не будет навязывать услуги, удерживая клиента.

Лучше обращаться в крупные клиники эстетической медицины. Это следует делать по ряду причин:

выбор врачей различной направленности;

качественное, современное оборудование, сравнительно с салонами красоты и частными кабинетами;

широкий спектр услуг от косметологических процедур до пластики.

Врач всегда будет оставаться на связи после процедур. Косметолог оставит свои контактные данные, скажет, когда к нему обращаться. Это гарантирует, что врач уверен в качественном результате.

Прежде, чем обратиться к специалисту, следует изучить предложения косметологов на сайте https://barb.pro/ru-ru/msk/kosmetologi от разных клиник и частных врачей.

Как правильно выбрать косметолога – на что обратить внимание

Перед процедурой нужно посетить специализированный центр, получить консультацию. В клинике следует обратить внимание на:

лицензию на проведение медицинских процедур;

гигиену, чистоту помещения, кабинетов;

аккуратность, порядок – врач должен хорошо выглядеть, быть в чистой одежде;

наличие аппаратуры и стерилизаторов для инструментов;

количество сертификатов, дипломов, но они не должны быть просто распечатаны, а идти на бланке с живой печатью;

наличие договора на оказание услуг.

Опытный врач поможет решить множество проблем. Проведет процедуры, посоветует домашний уход, при необходимости направит к другому специалисту.

Перед консультацией с косметологом следует прочитать отзывы на форумах или посоветоваться со знакомыми. В интернете следует отсеивать явно «нахваленные» комментарии, внимательно читать негативные мнения.

Во время консультации с врачом эстетической медицины нужно удостовериться, что:

не предлагают лишние услуги;

у косметолога есть квалификация для выполнения чистки лица (сертификат, диплом, опыт);

врач имеет современные аппараты для проведения процедур;

есть лицензия на предоставление косметологических услуг;

не гарантируют 100% результат за один сеанс, но обещают, что он будет после окончания курса;

портфолио не скачено из интернета;

специалист грамотный, производит хорошее впечатление, уверен и приветлив.

Стоит прислушаться к себе, приятно общаться с косметологом или нет. Посетить специализированный центр придется 7-10 раз. А регулярный уход потребует частого контакта с врачом эстетической медицины.

ТОП-10 косметологов Москвы

Чтобы сэкономить силы, время на поиске квалифицированного специалиста, можно воспользоваться рейтингом лучших врачей эстетической медицины столицы. ТОП косметологов Москвы был сформирован исходя из:

образования и квалификации;

наличия стажировок, участия в профессиональных ассоциациях;

репутации у клиентов, коллег.

Это косметологи, которые эффективно и в минимальные сроки сделают кожу красивее, моложе и ухоженнее.

Роз Лейла, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, стаж 13 лет.

Основатель клиники «Центр профессионального омоложения лица «Лейлы Роз». Цель работы – борьба, профилактика возрастных изменений кожи, устранение дефектов, омоложение.

Саромыцкая Алена Николаевна, врач высшей категории, стаж 23 года

Оказывает помощь в устранении проблем кожи лица с дальнейшими рекомендациями по профилактике, уходу за эпидермисом независимо от возраста.

Кулакова Ирина Николаевна, дерматолог-косметолог, стаж 19 лет.

Врач широкого профиля в дерматологии и косметологии. Решает проблемы клиентов комплексно. Диагностирует заболевания волос, кожи, проводит лечение, помогая избавиться от внешних дефектов.

Светлана Витальевна Базаева, косметолог, стаж 18 лет.

Косметолог-дерматолог – автор методов по терапевтической косметологии. Подбирает каждому клиенту индивидуальную программу лечения и ухода, добивается максимального эффекта в решении проблем с кожей. Главное направление деятельности – профилактика и устранение возрастных изменений.

Татьяна Валерьевна Жукова, косметолог, стаж 26 лет.

Предоставляет косметологические услуги широкого спектра. Подбирает специальные программы по уходу за лицом, устранению имеющихся проблем с кожей. Внимательна к своим пациентам, аккуратна.

Надежда Леонидовна Вищипанова, врач-косметолог, стаж 24 года.

Применяет на практике эффективные, современные методы в сфере лечебной, эстетической косметологии. Оказывает пациентами помощь в борьбе с заболеваниями кожи, внешними дефектами (дерматиты, акне и постакне, рубцы и растяжки, нарушения пигментации).

Подбирает средства и системы ухода за кожей лица, помогает справиться с проявлениями хронических патологий.

Елена Александровна Филатова, врач-косметолог, дерматолог, аллерголог, трихолог и кандидат медицинских наук, стаж 17 лет

Профилактика и лечение проблем волос, кожного покрова. Владеет декоративно-прикладной техникой, профилактической косметологией. Помогает справиться с тяжелыми дерматологическими проявлениями.

В качестве аллерголога Елена Александровна поможет при наличии себореи, дерматите, акне, псориазе, экземе, выпадении волос. Использует криогенные методики, выполняет контурную пластику, биоревитализацию и мезотерапию с применением инновационных препаратов.

Ирина Николаевна Котова, косметолог-трихолог, стаж 18 лет

Занимается терапией, оздоровлением и восстановлением эпидермиса на теле, лице. Использует в работе инъекционную и аппаратную технологию. Проводит лифтинг, контурную пластику, пилинг. Делает биоревитализацию, помогает справиться с рубцами или шрамами, прыщами и угревой сыпью, пигментацией, другими проблемами.

Предоставляет индивидуальные консультации относительно необходимости назначения определенной процедуры, рассказывает о конечном результате.

Татьяна Николаевна Тихонова, косметолог-трихолог, стаж 12 лет

Владеет методикой устранения возрастных изменений, омоложения. Осуществляет контурную пластику, Тредлифтинг. Проводит физиотерапию, удаляет доброкачественные опухоли, делает химические пилинги. Занимается трихологией, работала терапевтом.

Наталья Николаевна Яковлева, косметолог-дерматолог, стаж 19 лет

Специалист в диагностировании, терапии заболеваний. Направление: микология, дерматология, венерология, трихология. Помогает вылечиться от хронических и острых дерматозов, ИПП, новообразований кожи.

Проводит диагностику: забор материалов для бактериологических и гистологических исследований, дерматоскопию, ПЦР-диагностику. Удаляет доброкачественные опухоли без шрамов с помощью жидкого азота, инструментов и радиоволн. Дополнительно проводит сеансы аппаратной косметологии с использованием инъекций. Практикует уход за телом, лицом.

Только сертифицированный косметолог может провести процедуру без неприятных последствий для пациента. Отсутствие опыта, диплома и сертификатов о повышении квалификации свидетельствует, что специалист не сможет работать с современной аппаратурой, материалами, не использует современные методики.