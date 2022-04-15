Как подобрать кофе для кофейни

Выбор кофе для кофейни зависит от многих факторов, но основной из них — концепция заведения. Одни предприниматели делают ставку на зерна из ближайшего супермаркета, другие отдают предпочтение только элитным и дорогим сортам. И, конечно, есть и те, кто старается найти компромисс, не покупая самый дорогой сорт кофе, но выигрывая на другом — десертах, атмосфере, бариста, расположении и прочем.

Финансовая сторона вопроса

Предположим, вам требуется купить кофе в Минске для кофейни. Прежде чем сделать выбор, необходимо оценить следующие параметры:

целевая аудитория. В идеале, стоит изучить ситуацию, сложившуюся у конкурентов, чтобы понять, на какие виды напитка спрос максимальный;

цена. Если по городу, в среднем, порция напитка обходится в 3 бел.руб., едва ли кофе за 6 бел.руб. будет сильно востребовано, даже если это будут самые элитные зерна;

финансовая модель. Стоимость закупки одного килограмма кофе должна быть «комфортной», то есть, вписываться в финансовый план бизнеса, но без ущерба качеству.

Важно: поскольку в меню кофейни всегда представлено несколько сортов напитка, зерна также стоит приобретать разные. По мере наращивания клиентской базы и особенностей работы конкретного бариста, можно откорректировать ассортимент.

Выбираем категорию

Более 90% кофе, продаваемого в мире, относится к коммерческому сегменту. Его так и называют — commercial. Лучший кофе категории имеет пометку Fine commercial.

Элитные сорта, стоящие на порядок выше коммерческих, называют Specialty. Это зерна, практически не имеющие дефектов, подвергающиеся минимальной обработке, позволяющей сохранить их природные вкусо-ароматические свойства. Доля сегмента в общей массе продаваемого кофе в мире не превышает 5%.

Большая часть кофеен работает на кофе commercial и Fine commercial. Specialty приобретают лишь для отдельных позиций в меню. Напиток на основе элитных зерен стоит дороже, но именно его можно сделать визитной карточкой всего заведения. Хотя окончательное решение зависит только от владельца бизнеса.

Где купить?

Поскольку наладить логистические цепочки с государствами, поставляющими зерна кофе, для отдельной кофейни — задача труднореализуемая, приобретать их лучше у тех, кто занимается закупкой такого товара напрямую у иностранных партнеров. На kcr.by вы найдете широкий ассортимент зерен кофе разных видов. Компания осуществляет прямые поставки из Гватемалы, Бразилии, Эфиопии, Коста-Рики и других стран, что позволяет поддерживать адекватный уровень цен, а значит, дарит возможность радовать людей качественными, вкусными и свежесваренными напитками каждый день.