В Ушачах пьяный отец с 2,8 промилле перевозил маленького ребенка

Нетрезвого водителя остановили сотрудники ДПС прямо на центральной улице горпоселка Ушачи. В итоге выяснилось: пьяный отец решил забрать малыша из детского сада, так как мама была в командировке.

Об этом рассказал начальник отделения ГАИ Ушачского РОВД Николай Гаврилюк: