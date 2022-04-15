В Ушачах пьяный отец с 2,8 промилле перевозил маленького ребенка

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Нетрезвого водителя остановили сотрудники ДПС прямо на центральной улице горпоселка Ушачи. В итоге выяснилось: пьяный отец решил забрать малыша из детского сада, так как мама была в командировке.

Об этом рассказал начальник отделения ГАИ Ушачского РОВД Николай Гаврилюк:

– Наши инспекторы несли дежурство на участке наиболее оживленного дорожного движения. Ржавый Nissan прежде всего привлек их внимание своим плохим техническим состоянием. Определенные подозрения вызывало и поведение водителя. 

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пьяный водитель
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