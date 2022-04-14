Можно ли взыскать долг с банкрота

Когда стороны производят между собой заключение договора — они полагаются на финансовую стабильность и добросовестность друг друга. Однако часто происходят ситуации, приводящие к образованию дебиторской задолженности, возникающие как из-за недобросовестности оппонента, так и из-за нестабильности рыночной обстановки.
Как осуществить взыскание задолженности
Прежде всего необходимо разобраться в каком статусе на данный момент находится должник: в процедуре банкротства, на стадии ликвидации или является действующим. Получить актуальную информацию по должнику можно в едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Существуют три способа взыскания:
- На основании списка документов, утвержденных Советом Министров Республики Беларусь, с использованием нотариальной подписи можно произвести бесспорное взыскание. Чтобы оформить и получить данный документ, нужно будет воспользоваться услугами нотариуса и оплатить их. Стоимость будет зависеть от величины взыскиваемой суммы, либо будет рассчитана на основании установленной базовой величины. Документ имеет полноценную юридическую силу, приравненную к силе приказа суда. Сложность данной процедуры заключается в осуществлении правильного расчета тарифа, который вы должны будете осуществить самостоятельно, а также в сборе ряда документов, предоставляемых нотариусу.
- На основании поданного в экономический суд заявления о взыскании дебиторской задолженности.
В экономический суд вы имеете право обратиться с заявлением о возбуждении приказного производства, по итогам рассмотрения которого будет вынесено определение о судебном приказе.
- Подача иска в экономический суд.
Данный способ защиты ваших прав может быть использован вами при наличии спора. Обратите внимание на необходимость соблюдения досудебного порядка, выражающегося в предварительной подачи претензии, содержащей предложение урегулировать спор мирным путем.
Взыскание долга с предприятия, находящегося на стадии ликвидации или банкротства
В ситуации, когда предприятие находится на стадии ликвидации или уже объявило себя банкротом возможность обращения в суд или к нотариусу уже у вас отсутствует. Ваши действия должны заключаться в составлении требования взыскателя, после принятия которого ликвидатором или управляющим предприятия, производится его занесение в реестр требований. Удовлетворение подобных требований производится в соответствии с законодательством Республики.
Здесь важно принимать во внимание детали каждого конкретного дела и при столкновении с подобной ситуацией, лучше всего обратиться за квалифицированной юридической помощью. Компания Легвард предоставляет услуги по взысканию задолжности, в случае если должник находится на стадии ликвидации или уже признан банкротом. Компанией оказывается полная правовая поддержка и помощь в осуществлении:
- юридической оценки целесообразности произведения взыскания с должника;
- составлении требований взыскателя и включение их в реестр;
- контрольных мероприятий за действиями и бездействиями управляющего;
- лоббировании законных интересов взыскателя перед заинтересованными лицами и организациями на протяжении всей процедуры банкротства;
- представлении на собраниях кредиторов интересов взыскателя;
- оспаривания сделок, касающихся вывода активов банкрота, в том числе проведение процедуры возврата имущества, незаконно реализованного.
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