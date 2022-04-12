Тематическое исследование: десант ДОИ ФСБ в Украине и Молдове. Взлет и падение ФСБ

В Молдавии timpul.md провели исследование с его результатами без изменений и в стилистики оригинала для вашего ознакомления публикуем ниже.

Трагические события, происходящие в непосредственной близости от Молдовы, довольно сложно наблюдать и анализировать всем тем, кто до последнего надеялся на то, что российское вторжение — лишь сценарий с угрозами. Пока украинские соседи спасаются от бомб, летящих на их головы без жалости и расчета, мы должны трезво противостоять той медийной бомбардировке, которой мы подвергаемся на каждом шагу.

Пока все внимание приковано к Владимиру Путину: он атакует Запад уроками истории из советских учебников, угрожает «распустить» независимое суверенное государство (чтобы «денацифицировать» и «демилитаризировать» его), пугает других, что они могут последовать за Украиной… А в то же время длинные руки Кремля — страшной российской секретной службы — без устали работают над дестабилизацией ситуации в государствах, включенных Путиным в его шорт-лист.

Ход российского вторжения в Украину вызывает у меня ряд вопросов относительно эффективности российских структур, действующих в сфере безопасности.

О чем речь? 23 февраля 2022 года, всего за день до того, как Путин шокировал весь мир объявлением о начале «специальной военной операции» в Украине, украинский сайт myrotvorets.news опубликовал список офицеров 9-го Департамента оперативной информации (ДОИ) 5-й Службы (Службы оперативной информации и международных связей, СОИМС) ФСБ, которые, по словам цитируемого источника, будут координировать подрывную деятельность российских спецслужб против безопасности Украины.

Прежде чем продолжить изложение идей, следует сказать несколько слов об украинском информационном портале, который в период 2014-2020 годов воспринимался в международных СМИ как проблемный случай в информационной среде Украины. Портал неоднократно критиковали со стороны ООН и Представительства ОБСЕ по свободе СМИ за публикацию персональных данных.

Помимо этого, несмотря на то, что у меня нет конкретных данных, я не могу исключить возможную связь между упомянутым порталом и украинскими спецслужбами. Однако считаю, что список, появившийся на украинском портале, соответствует действительности, представляя собой еще одно доказательство участия в координации и проведении 5-й Службой ФСБ мероприятий, направленных на оказание влияния и дестабилизацию ситуации в сфере безопасности в третьих странах, — в интересах Российской Федерации.

Получение и последующая публикация вышеуказанным сайтом персональных данных сотрудников элитной спецслужбы (как себя аттестует путинская ФСБ) вряд ли является поводом для гордости с ее стороны.

Неизбежно возникает вопрос о профессионализме и способности спецслужб проводить операции по дестабилизации и оказанию влияния в иностранном государстве, — коль скоро она не в состоянии обеспечить защиту данных даже собственных сотрудников.

Еще один пример, демонстрирующий далеко небезупречный профессионализм СОИМС ФСБ в Украине, произошел в апреле 2020 года, когда Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила как двойного агента генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, в отношении которого СБУ получила неопровержимые доказательства (аудио- и видеозаписи) о его причастности к актам государственной измены, терроризма и сбору информации для ФСБ. Помимо этого, Шайтанова обвинили в организации убийства чеченского активиста и ветерана войны Адама Осмаева.

В задачи ДОИ ФСБ также входит координация военной операции в Украине, включая подготовку политического контекста, необходимого для замены украинского политического руководства на представителей Москвы.

В свою очередь, Постоянный представитель США при ООН бьет тревогу с 24 февраля 2022 года, когда в письме Верховному комиссару ООН по правам человека она предупредила, что, согласно «достоверной информации», полученной американской стороной, действия ФСБ в Украине включают и «список убийств» («killlist») украинских чиновников, журналистов и антикоррупционных активистов, которые должны быть убиты или изгнаны (интернированы) в случае успешной оккупации украинской территории.

Сомнительная эффективность работы Департамента оперативной информации ФСБ в Украине наиболее четко прослеживается в нескоординированной и непрофессиональной манере проведения российской военной операции на украинской территории, в особенности, если учитывать ту координирующую роль, которую играли российские спецслужбы в предварительной подготовке почвы.

ФСБ не оправдала амбиций Путина, не смогла предугадать наличие сопротивления и появление проблем на местах, а теперь рискует попасть под обвинения в провале «специальной военной операции» в Украине.

Более того, уже начали появляться сообщения о том, насколько «качественная работа» была проделана, — оба руководителя 5-й Службы ФСБ — генерал Сергей Беседа и его заместитель Анатолий Болюх — сейчас находятся под домашним арестом.

Перспективы для российских спецслужб действительно выглядят мрачно, если мы параллельно рассмотрим и те «потрясающие победы», которых «добилась» ДОИ ФСБ в Молдове в течение последних двух лет. Первая цель состояла в сохранении у руля Молдовы пророссийского президента Игоря Додона. Цель достигнута не была, несмотря на массу усилий команды российских политтехнологов, заполонивших офис социалистов на ул. Сергея Лазо накануне выборов в ноябре 2020 года и пытавшихся удержать за Игорем Додоном кресло в ходе президентской кампании.

По результатам масштабного расследования, появившегося в то время в молдавской прессе, было установлено, что московскую команду политтехнологов возглавляла политический консультант Ольга Грак, а координировал работу офицер Департамента оперативной информации ФСБ Юрий Гудилин.

Журналисты-расследователи RISE Moldova задокументировали деятельность российских «политтехнологов» «на местах» (в контексте последних электоральных событий в Молдове — речь идет о президентских выборах в ноябре 2020 года и парламентских выборах 2021 года), а также опубликовали информацию о так называемом «молдавском отделе» российских спецслужб. https://www.rise.md/articol/desantul/

Но несмотря на настойчивые усилия Грак и ее команды, которые хотели порадовать избирателей еще одним сроком правления Додона и социалистов, результаты их деятельности оказались неутешительными: пророссийские силы проиграли битву за пост президента и уступили парламент и правительство Молдовы проевропейским силам.

Но разочарование и растерянность Кремля после проевропейского разворота нашей страны длилось недолго. Холодный душ со стороны молдавского электората, сказавшего решительное «нет» российскому присутствию в Молдове, спровоцировал пересмотр и реюстировку российской стратегии. Плачевные результаты Додона поставили в тупик кремлевских кураторов, которые стали осознавать необходимость введения в игру нового, умеренного политика с реформаторской жилкой.

Поиски длились недолго, и кандидат был найден в лице мэра Иона Чебана, — как говорится, кто ищет, тот всегда найдет.

Что я имею в виду? Дело в том, что о наличии связей нашего мэра с представителями ДОИ ФСБ в Молдове известно уже довольно давно.

Те же журналисты RISE Moldova доказали это, проанализировав полетные списки пассажиров из Российской Федерации: во время местных выборов осенью 2019 года Юрий Гудилин постоянно приезжал в Кишинев (в сопровождении Леонида Гонина, близкого к ФСБ).

Последняя поездка Гудилина состоялась всего через несколько дней после первого тура местных выборов, а вернулся он в Москву на следующий день после второго тура, на котором победил тогдашний социалист Ион Чебан.

Почему тогдашний? Причина состоит в том, что Ион Чебан, заняв кресло мэра, выступил с заверениями, что он, находясь на своем посту, не будет заниматься политикой. Однако затем о своих обещаниях Чебан позабыл, инициировав новый политический проект — Движение национальной альтернативы (MAN).

В качестве оправдания собственных политических амбиций Чебан использует атаки в адрес властей — молдавский мэр, якобы, просто не может оставаться равнодушным к катастрофическим последствиям проевропейского правления, а потому чувствует себя обязанным предложить молдаванам «альтернативу, которая объединит всех».

Но если рассматривать позицию Чебана по отношению к несчастным украинским беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома явно не по своей воле, я не могу не задаваться вопросом, что же именно подразумевает та «альтернатива», о которой объявил мэр? На пике массового исхода беженцев из Украины — бегства людей, шокированных авиационными бомбардировками путинской армией их еще недавно мирных городов, их домов и их самих, наш мэр называет беженцев «непорядочными» и обвиняет их в «кражах, грабежах, оскорблениях и вандализме».

Риторика Чебана по поводу украинских беженцев звучит крайне сомнительно для всех тех, кто был ошеломлен началом неожиданной войны, которую Путин уже столько дней ведет в Украине. Не менее разоблачительно выглядят и связи молдавского мэра с представителями российской ФСБ, — ведь именно ФСБ на данный момент, похоже, является одним из главных инструментов Путина — как в военной агрессии в Украине, так и в «утихомиривании» тех россиян, которые осмеливаются выражать свое несогласие с решением президента Путина о «демилитаризации» и «денацификации» государства Украина.

Это лишь несколько примеров, почему, как мне кажется, стоит более внимательно присмотреться к той «альтернативе», которую может предложить Ион Чебан политическому процессу в нашей стране. Похоже, что несмотря на его тогу реформатора, в тени за Чебаном скрывается большой медведь.

***

Вместо заключения

Путин начал не только войну против Украины с использованием армий, — также он ведет войну, играя на нервах у всех остальных.

A la guerre, comme a la guerre — на войне, как на войне.

Но одно обстоятельство становится все более очевидным на фоне ожесточенной борьбы как украинского народа, вынужденного спасаться бегством, вынужденного бороться и защищаться, так и российского народа, который проявляет признаки пробуждения от наведенного «неуязвимым лидером» морока: становится очевидной несостоятельность подрывных методов и практик родных для Путина спецслужб, которые больше не могут доказать свою эффективность в нынешнем геополитическом и общественном контексте.

Война закончится. Разрушенные города и здания будут отстроены, — чего не скажешь про людские жизни, потерянные понапрасну. Но одно можно сказать наверняка: военный гнойник будет вылечен, и это сделает сильнее всех тех, кто выжил, — с моральной точки зрения, эмоциональной — и, прежде всего, информационной.