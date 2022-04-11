В Витебске прошли соревнования по робототехнике

Более 250 участников собрал 5-й этап Кубка по образовательной робототехнике, проходивший в эту субботу в Витебске. Состязания юных инженеров-конструкторов, в которых приняли участие школьники не только из Беларуси, но и из России, проходили на площадке Витебского государственного университета имени П.М. Машерова.

Участники Кубка по образовательной робототехнике, самому младшему из которых всего 5 лет, соревновались в 19 номинациях, среди которых — «Робосумо WeDo 2.0», «Сборка WeDo 2.0», «Пятнашки», «Марафон шагающих роботов», Roborace. PRO и другие.

Впервые была представлена категория «Автономные воздушные аппараты». В рамках этой номинации соревновались автономные дроны. Задача участников заключалась в том, чтобы запрограммировать дрон, чтобы он мог самостоятельно, без помощи оператора, преодолевать препятствия в воздухе.

Следующие соревнования пройдут в Гродно 30 апреля. Завершит сезон 9-й Минский открытый роботурнир. На нем, 10-12 июня, ожидают более тысячи участников, которые посоревнуются в порядка 30 номинациях.