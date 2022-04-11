10 апреля, на автодороге М-1/E30 «Брест – Минск – граница РФ» столкнулись автомобиль BМW Х5 и автопоезд DAF. В результате ДТП водитель кроссовера и его 57-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Авария произошла около 7 часов утра на 522-м километре указанной автодороги. По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля BМW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF. После этого кроссовер оказался за пределами дорожного полотна.

По факту произошедшего проводится проверка.