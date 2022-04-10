160 фотографий картин из Китая были представлены на конкурсе в Витебске. Сами картины «не смогли приехать»

Почти 160 работ от детей и молодежи из Китая были представлены на конкурсе «Беларусь — Китай». Одноименная выставка сегодня открылась в витебской детской школе искусств №3 «Маладик».

Проект зародился в 2003 году, когда в Витебске прошел первый открытый фестиваль творчества молодежи двух стран.

Участников из Беларуси и Китая объединил взаимный интерес к искусству и культуре. В представленных картинах переплетаются беларуские и китайские сюжеты: панда и бурый медведь, аист и красный дракон.

Белорусы прислали на конкурс порядка 400 заявок в номинациях «Рисунок (живопись, графика)», «Дизайн», «Фотография». Среди авторов есть воспитанники детских садов, учащиеся общеобразовательных, художественных школ, гимназий, Витебского государственного колледжа культуры и искусств, выпускники художественно-графического факультета Витебского государственного университета имени П.М.Машерова. Самому юному участнику конкурса исполнилось 6 лет, самому старшему — 31 год. Авторов лучших картин на открытии выставки отметили дипломами, пишет БелТА.

«Этот проект необычен тем, что 159 работ от участников из Китая были представлены в качестве фотографий, так как все картины не могли приехать. Лучшие работы, оцененные членами жюри, мы представили на суд зрителя. Себя проявили участники из Витебска, Новополоцка, Полоцка, Миор, Толочина.

От китайской стороны активнее всех участвовали дети из города Цзинань провинции Шаньдун.

Вскоре экспозиция перейдет в онлайн-формат.

Дзве гісторыі, дзве выстаўкі, два позіркі, дзве асобы: Таццяна Нагавіцына і Алена Паплыка

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