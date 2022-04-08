«Соседи соскучились по «Славянскму базару» в Витебске» — заместитель премьер-министра

Соседние страны соскучились по «Славянскму базару в Витебске». Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению форума.

По его словам, «границы открыты».

«Границы открыты, надо активно работать в первую очередь с нашими ближайшими соседями, — сказал заместитель Игорь Петришенко. — Близлежащие регионы уже соскучились по «Славянскому базару» и обязательно приедут посетить его концерты».

Следует отметить, что ​Латвия, Литва, Эстония и Польша закрывают границы с Беларусью и Россией, а в Украине идет большая война. Десятки стран объявили санкции в отношении Беларуси и России. На этом фоне в Беларусь едва ли приедут участники и зрители из стран Европы, Украины и многих других стран и регионов.

Организаторы все-таки заявляют о том, что уровень мероприятия будут поднимать.

«Мы не можем снижать планку в уровне проведения [«Славянского базара» — Ред.]. Мы обязаны ее только поднимать», — заявил Игорь Петришенко.

Заместитель премьер-министра ожидает, что в XXXI фестивале «Славянский базар в Витебске», который пройдет в этом году по решению Александра Лукашенко с 14 по 17 июля, примут участие представители более 32 стран. Было бы интересно знать что это за страны, но чиновник не назвал ни одной страны.

Организаторы активно ищут «ярких и значимых для публики артистов».

На данный момент на сайте фестиваля зрителям предлагаются билеты на следующие мероприятия: торжественное открытие, гала-концерт «Союзное государство приглашает», «Золотой хит», Первый день XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни, юбилейный концерт Тамары Гвердцители «Мелодии любви», увертюра к фестивалю «Цирковая феерия», гала-концерт мастеров искусств Беларуси, торжественное закрытие и гала-концерт «Шансон ТВ — все звезды».

Имена участников концертных шоу не называются. Цены на билеты — от 30 до 210 рублей.

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