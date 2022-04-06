Власти Беларуси закрывают частные магазины. 90% торговых объектов — в зоне риска

Комитет госконтроля сообщает, что в 90% проверенных магазинов выявили нарушения порядка ценообразования.

Из-за нарушений КГК продолжает закрывать торговые объекты. Был закрыт неназванный торговый павильон в Витебске, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. В Молодечно закрыли магазин, тоже принадлежавший ИП. Еще два магазина закрыли в Гомеле и один в Солигорске.

В пресс-службе КГК сообщили, что к ответственности привлекли 114 должностных лиц и 9 торговых организаций.

С начала 2022 года была проведена проверка 611 объектов торговли. Нарушения правил торговли установлены в каждом втором.

Отметим, что МАРТ продлил госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси по 29 июня 2022 года, однако цены растут.