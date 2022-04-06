Россию ждет финансовый коллапс — Белый дом

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что пакет «радикальных санкций» будет обнародован в среду. В результате действия санкция финансовая система России уже поставлена «на грань коллапса«. Теперь страны G7 и ЕС готовы нанести новый удар по финансовой системе РФ.
«Завтра мы объявим… в координации с G7 и ЕС дополнительный пакет радикальных санкционных мер, которые увеличат издержки для России и отправят ее дальше по дороге экономической, финансовой и технологической изоляции. Он будет включать запрет на все новые инвестиции в Россию, расширение санкций против финансовых институтов и госпредприятий, санкции против российских правительственных чиновников и членов их семей», — сказала она.
«У РФ нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас с учетом калечащих санкций, которые мы ввели. Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом», — сказала она на брифинге.
Целью американской администрации официальный представитель Белого дома назвала «истощение ресурсов, которые есть у Путина для продолжения своей деятельности против Украины».
По ее словам, санкции уже поставили российскую финансовую систему «на грань коллапса».
Можем повторить… дефолт
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства финансов США сообщило, что американское ведомство не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках. Это будет означать скорый дефолт в России. Сложность ситуации в том, что после дефолта не наступит нормализация и экономика не начнет расти, а продолжит падение. Следующие десятилетия Россия будет продолжать падать в финансово-экономическую пропасть.
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