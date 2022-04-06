Россию ждет финансовый коллапс — Белый дом

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что пакет «радикальных санкций» будет обнародован в среду. В результате действия санкция финансовая система России уже поставлена «на грань коллапса«. Теперь страны G7 и ЕС готовы нанести новый удар по финансовой системе РФ.

«Завтра мы объявим… в координации с G7 и ЕС дополнительный пакет радикальных санкционных мер, которые увеличат издержки для России и отправят ее дальше по дороге экономической, финансовой и технологической изоляции. Он будет включать запрет на все новые инвестиции в Россию, расширение санкций против финансовых институтов и госпредприятий, санкции против российских правительственных чиновников и членов их семей», — сказала она. Представитель Белого дома заявила, что США поставит РФ перед сложным выбором между дефолтом и полным истощением ресурсов на ведение войны против Украины.

«У РФ нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас с учетом калечащих санкций, которые мы ввели. Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом», — сказала она на брифинге.

Целью американской администрации официальный представитель Белого дома назвала «истощение ресурсов, которые есть у Путина для продолжения своей деятельности против Украины».