В 23 регионах России прошли массовые аресты «сторонников украинской неонацистской группировки»

ФСБ России сообщило о задержании «60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «МКУ» в 23 регионах России«.

«ФСБ совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом в результате скоординированной работы в 23 регионах Российской Федерации задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «МКУ», созданной под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым, 2000 г. р., для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве заявляют, что изъяли охотничье оружие и боеприпасы к нему, а также несколько документов молодежной организации.

ФСБ с начала 2021 года уже третий раз задерживает в разных регионах страны «участников украинского радикального сообщества МКУ«.

Как выяснила Русская служба Би-би-си, речь идет о паблике в социальной сети, основатель которого уже больше года находится под следствием в украинском СИЗО.

Задерживать «сторонников МКУ» по всей стране ФСБ начала после возвращения в Россию Алексея Навального, пытаясь в очередной раз доказать, что протестами в России управляют из-за границы.

Шито белыми нитками

До 30 января 2021 года в российских СМИ ни разу не упоминалась такая украинская группировка. 17 января из Германии вернулся основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Сначала провластные телеграм-каналы «Рокот» и «Кремлевская прачка», а затем газета «Аргументы и факты» и телеканал «Россия-24» опубликовали информацию, будто за организацией протестов в Москве стоит Служба безопасности Украины и как раз движение МКУ. Естественно, доказывать причастность Навального к некой странной украинской неонацистской организации Кремль даже не пытался, потому что это могло бы вызвать негодование в обществе. Навального посадили по другому надуманному обвинению. Теперь неонацисты опять понадобились российским властям. Их вынули из сундука и предъявили как «доказательство» террористической угрозы со стороны, исходящей от Украины.