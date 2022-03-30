В центре Витебска столкнулись три автомобиля

Авария произошла днем 30 марта. 42-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter при перестроении в крайнюю левую полосу для движения в районе д.26а на ул.Ленина не предоставил преимущество попутно движущемуся автомобилю Ford. Произошло столкновение, от которого автомобиль Mercedes занесло на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем Renault.

В результате ДТП транспортные средства получили технические повреждения, а 22-летний водитель Renault доставлен в учреждение здравоохранения.