В центре Витебска столкнулись три автомобиля

ДТП
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Авария произошла днем 30 марта. 42-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter при перестроении в крайнюю левую полосу для движения в районе д.26а на ул.Ленина не предоставил преимущество попутно движущемуся автомобилю Ford. Произошло столкновение, от которого автомобиль Mercedes занесло на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем Renault.

В центре Витебска столкнулись три автомобиля

В результате ДТП транспортные средства получили технические повреждения, а 22-летний водитель Renault доставлен в учреждение здравоохранения.

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Витебск дтп
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