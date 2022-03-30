В Городокском районе автомобиль сервиса Яндекс Go буквально взлетел на дерево – фото

Необычное ДТП произошло вчера вечером на 32-ом километре автодороги Городок-Межа-Полово вблизи вышеназванного райцентра. Погодные условия были сложными, после дождя – снег и сильный ветер. Молодой человек, ехавший из Витебска, не справился с управлением автомобиля Skoda. Машину вынесло за пределы проезжей части. Об этом сообщила официальный представитель витебской ГАИ Надежда Касперович.

«К счастью, в машине такси на тот момент не было пассажиров – водитель только направлялся на заказ. И что удивительно: несмотря на столь экстремальное положение авто (она буквально взлетела на дерево), сам он тоже не пострадал. Легкие ушибы, ссадины и, конечно же, испуг», — отметила представитель ГАИ.

Читайте также: Страшная авария с участием трех автовтомобилей произошла в Полоцке, есть погибшие