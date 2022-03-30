Ведущий «Славянского базара в Витебске» Денис Дудинский стал военкором в Украине

В первые дни военного российского вторжения в Украину популярный белорусский шоумен Денис Дудинский записал из Киева видео, в котором пообещал защищать Украину с оружием в руках. Позже он вывез жену в Польшу и вернулся в украинскую столицу. Но сегодня он не боец Территориальной обороны, а корреспондент телеканала «Белсат».

24 февраля, когда Украину начали бомбить, Дудинский и его жена не сразу решили, что делать — готовить запасы еды или собирать чемоданы.

«Потом я понял: что бы ни происходило, нужно хватать жену и увозить ее за пределы Украины. К тому же белорусам в Украине заблокировали карты, мы остались без ничего. Чтобы у нас были средства к существованию, следовало попасть на нейтральную территорию и открыть новые карты. 25 февраля мы покинули Киев. Через Молдову, Румынию, Венгрию и Словакию добрались до Польши. Решили все вопросы, жена осталась в Варшаве, а я вернулся», — рассказал Дудинский.

Шоумен уточнил, что сомнений — вернется ли он сам, у него не было. Причина — невозможность оставить страну, давшую ему убежище после белорусских событий 2020 года.

«Нельзя бросать того, кто принял тебя у себя дома, накормил, обогрел, а когда у него появились серьезные проблемы, то ты взял и свалил. Как-то это не совсем хорошо. Поэтому, уезжая, я внутренне сказал Киеву: «Скоро буду, жди»», — рассказал Дудинский.

Жена узнала о его решении из соцсетей, увидев видеообращение мужа к белорусским солдатам. К моменту, когда 15 марта шоумен выезжал из Варшавы, она смирилась с намерением супруга вернуться в Киев.

В Молдове Денис Дудинский связался с украинским посольством и заявил о желании присоединиться к Территориальной обороне. Узнав, что в боевых действиях шоумен не участвовал и в армии не служил, уточнили, сколько ему лет.

«Я ответил: «48», мне говорят: «За руль вас что ли посадить, снабжение возить». Я предупредил, что у меня нет прав и зрение минус три с половиной. «Молодой человек, — сказали мне, — прекратите, пожалуйста, нам звонить», — описал ситуацию Дудинский.

В итоге он стал корреспондентом «Белсата».

«У нас прямые включения (утром и вечером), мы снимаем сюжеты о белорусах в Украине, о батальоне Калиновского, о разрушенных городах, горящих нефтебазах. Здесь большая серьезная работа, и это хорошо. Так что теперь я, как в анекдоте, все время ношу каску и улыбаюсь. С микрофоном перед камерой я работаю уже двадцать лет. Чисто технически, подчеркиваю, именно технически, нет разницы, вести военный репортаж или говорить на сцене «Славянского базара», — рассказал Дудинский.

В Киеве Денис Дудинский и оператор Александр Борозенко живут в служебной квартире. Ее балкон выходит на Майдан, оттуда шоумен записывает вечерние включения: в 20.00 наступает комендантский час и записывать видео на улице нельзя.