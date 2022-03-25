В Орше и Барани озеленят 118 гектаров к 2030 году

За последние 20 лет в Оршанском регионе значительно снизился уровень озелененности территорий общего пользования, что влияет на комфортность городской среды.

В рамках проекта проекта специального планирования «Схема озелененных территорий общего пользования г. Орши» озеленению подлежат 42 территории общего пользования Орши и Барани.

Это будут парки, скверы, зоны рекреации у воды, лесные массивы, участки общественных центров и жилых застроек. Общая площадь составит более 118 га.

Например, в центральной части города больше зеленых насаждений появится в городском парке, детском парке «Сказочная страна», в сквере возле памятника воинам-афганцам на пересечении ул. Комсомольской, в сквере на пересечении проспекта Текстильщиков и ул. Шкловской, в парке Героев и других. В Барани озеленят сосновый парк, территорию возле зоны отдыха в пойме реки Оршица, сквер по ул. В. Короткевича, территорию яблоневого сада в центральной части города.