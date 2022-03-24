Украина высылает беларуских дипломатов

МИД Украины сообщил о решении сократить численность персонала посольства Беларуси до 5 человек. Об этом сообщил официальный представитель МИД Олег Николенко, добавив, что дипломатическая аккредитация остальных сотрудников беларуского посольства отменяется, а пребывание их самих и членов их семей на территории Украины объявляется нежелательным.

Также МИД Украины аннулировал экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове. Ранее, 23 марта, власти Беларуси объявили о высылке почти всех украинских дипломатов и о закрытии консульства Украины в Бресте.