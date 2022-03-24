Украина высылает беларуских дипломатов

Политика
Опубликовано

МИД Украины сообщил о решении сократить численность персонала посольства Беларуси до 5 человек. Об этом сообщил официальный представитель МИД Олег Николенко, добавив, что дипломатическая аккредитация остальных сотрудников беларуского посольства отменяется, а пребывание их самих и членов их семей на территории Украины объявляется нежелательным.

Также МИД Украины аннулировал экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове. Ранее, 23 марта, власти Беларуси объявили о высылке почти всех украинских дипломатов и о закрытии консульства Украины в Бресте.

МИД Украины: Лукашенко выбрал Россию, а это означает конфронтацию

беларусь МИД Украина
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by