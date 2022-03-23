Почему стоит инвестировать в недвижимость в Грузии?

Грузия – динамично развивающаяся страна, которая может многое предложить. Это не только пляжи Черного моря и Кавказские горы, но и богатое историческое наследие, вкусная еда и вино, гостеприимные и добрые люди. Страна с каждым годом становится все популярнее, количество посещающих ее туристов постоянно растет, что в свою очередь выливается в повышенный интерес к Грузии со стороны иностранных инвесторов. Узнайте, почему вам стоит инвестировать в недвижимость в Грузии.

Преимущества квартиры в Грузии

В последнее время условия с точки зрения недвижимости в Грузии были настолько благоприятными, что страна начала привлекать внимание все большего числа инвесторов. Это потому, что вести бизнес очень легко, поскольку существует всего несколько видов налогов. Когда вы сдаете недвижимость в аренду кому-то, вы должны заплатить только налог в размере 5%. При покупке и владении помещением налог на недвижимость отсутствует. Вот почему элитная недвижимость в Грузии купить может полностью окупиться даже в течение 4-5 лет.

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Безопасность и очень низкие налоги

Налоговая система в Грузии несравненно проще, чем в некоторых странах Европы. Большинство известных налогов там не существует. Правительство Грузии приложило немало усилий для искоренения коррупции, и города этой прекрасной страны полностью безопасны. При этом в Грузии практически нет ограничений на приобретение недвижимости иностранцами – достаточно иметь паспорт. Очень легко найти компании, которые обеспечивают комплексное обслуживание квартир в Грузии, включая их продажу. Право собственности на квартиры в Грузии регистрируется в земельном и ипотечном реестрах.

Независимо от того, являемся ли мы поклонниками гор или морей, в Грузии каждый найдет что-то подходящее для себя. Поскольку это также невероятно привлекательное туристическое направление, в случае удачно подобранной недвижимости в хорошем месте доходность ежегодно может достигать до 20%, что, учитывая доступные цены на недвижимость, делает такое вложение очень интересным.