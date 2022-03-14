Что такое криптовалюта

Слово «криптовалюта» все больше и больше присутствует в повседневной жизни. Сегодня торговля виртуальными валютами получила широкое распространение. Одной из современных бирж цифровых валют, где круглосуточно осуществляется покупка и продажа широкого спектра криптовалют является YoBit.net.

YoBit.net https://www.yobit.net/ незаменимая биржа криптовалют. Этот сайт предоставляет возможность создавать свои собственные уникальные коды пополнения. Это позволяет конвертировать валюту в электронный код, который впоследствии можно использовать в других системах для пополнения или оплаты. Благодаря этому вы сможете существенно сэкономить на комиссиях и ускорить весь процесс. Несомненными плюсами данной платформы является удобный интерфейс,безопасность — Yobi коды (депозитные коды), бесплатные монеты.

Обзор нашего опыта YoBit.net

В первую очередь стоит отметить, что пользователи YoBit.net могут входить в сделку практически напрямую. Открыв главную страницу, вы попадаете прямо в торговый интерфейс, где можно увидеть многочисленные значения цен и изменения. На первый взгляд все это кажется немного неупорядоченным, но после короткого этапа ознакомления вы сориентируетесь.

Здесь торгуют более чем 100 валютами, в том числе хорошо известными, такими как Биткойн или Эфириум, а также некоторыми экзотическими монетами. Кроме того, YoBit предлагает кошелек для соответствующих монет, чтобы их тоже можно было удобно хранить у провайдера.

Что-то очень необычное для биржи криптовалют: прямо на главной странице платформы вы можете найти игру в кости с Dice, в которой можно выиграть и проиграть биткойны.

По нашему опыту, чат для пользователей также является важной частью предложения. Это весьма полезно для начинающих, так как часто можно отслеживать интересные новости и сообщения. Чат доступен на разных языках, включая немецкий. Однако веб-сайт доступен только на английском, русском и китайском языках. При возникновении вопросов или неясностей можно написать тикет или личное сообщение в поддержку.

Обзор торговой платформы

На YoBit.net посетители сайта в основном напрямую входят в сделку, потому что основным компонентом сайта является торговый интерфейс. Дополнительная загрузка не требуется, после открытия счета и внесения депозита вы можете сразу начать торговать.

Если вы хотите более подробно ознакомиться с валютами, вам следует перейти в раздел «CoinsInfo» в торговом интерфейсе. Здесь перечислены все отдельные валюты, всего более 150 монет. Как уже упоминалось в начале, минорами, такими как UCoin, TrickyCoin, iCash или Crave, можно торговать в дополнение к основным, таким как биткойн, лайткойн или Dash.

В целом очень интересное портфолио, которое также должно быть интересно всем опытным трейдерам из-за большого выбора. По крайней мере, стоит упомянуть игру в кости, которая также предлагается во многих биткойн-казино. Пользователи должны решить, будет ли число, которое они выбрасывают, выше или ниже определенного значения, и в лучшем случае они могут получить прибыль.

Тарифы YoBit.net

Торговая площадка альткоинов взимает комиссию в размере 0,2% за покупку и продажу криптовалют. Это значение фиксировано, т.е. полностью не зависит от стоимости или объема сделки. Приятное решение для покупателей, тем более что 0,20% можно назвать вполне разумным и средним. В этом контексте провайдер не указывает причину для какой-либо жалобы.

Безопасность и регулирование

Сегодня лишь очень немногие провайдеры имеют лицензию регулирующего органа. YoBit.net не исключение, но это связано не с сомнительным способом работы, а просто с нерегулируемым рынком. Тем не менее, каждый пользователь может рассчитывать на абсолютно безопасный фреймворк.

Для этого есть несколько причин, например, безопасная двухфакторная аутентификация для доступа к торговому счету. Кроме того, провайдер защищает себя и своих пользователей с помощью SSL-шифрования и защиты от DDOS. Это означает, что данные и запасы оптимально защищены от доступа преступников. Эти факторы указывают на то, что мошенничество может быть исключено.

Еще один интересный момент в этом контексте — раздельное хранение активов. Только очень небольшая часть инвентаря хранится в горячем кошельке для повседневного использования и, следовательно, потенциально и теоретически подвержена риску атаки со стороны хакеров или других преступников.

Основная часть акций находится в Cold-Wallet и поэтому совершенно не осязаема для преступников. В заключении хотелось бы отметить, что криптовалютная биржа YoBit.net зарегистрирована в Панаме в закрытой юрисдикции, что позволяет сохранять безопасность средств и данных пользователей (YoBiCrypto Corp., 0801−3254 Panama City, Plaza 2000 Tower, Calle 50 Panamá).