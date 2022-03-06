VII Международный фотофестиваль «ФотоКрок» в Витебске начинает работу

Мы призываем фотографов – фотолюбителей и профессионалов стать участниками фестивального конкурса 2022 года «ДНЕВНИК МОЕЙ ЖИЗНИ» и прислать снимки, олицетворяющие ваше состояние или окружающей вас жизни в какой-то момент, но безусловно волнующее вас. То, чему хочется порой посвятить страничку в своём дневнике.

Это может быть практически автопортретная история или рассказ о ком-то, о чём-то вашими глазами, чувствами, через объектив вашей камеры. Поделитесь с миром вашим визуальным высказыванием.

ДВИЖЕНИЕ — сквозная тема фестиваля всех лет.

Крок — по-белорусски значит шаг. Страница дневника – шаг нашей жизни …

Приём работ проходит с 10 марта по 10 июня 2022 года

ПОДРОБНЕЕ о приёме >>>

Каждый участник может направить на Конкурс не более 10 разных фотографий в категорию одиночных фото и до 3-х серий в категорию серии. Принимаются серии, состоящие минимум из трех и максимум из двенадцати фотографий.

Фотоработы на Конкурс необходимо предоставить в виде файлов по электронной почте на адрес fest@fotokrok.org

Лучшие снимки войдут в фестивальную экспозицию, лауреаты будут награждены дипломами и памятными подарками от Фестиваля «ФотоКрок».

Отбор конкурсных работ производит жюри из профессиональных фотографов, кураторов и критиков фотографии в составе мастеров фестиваля. Председатель жюри – Евгений Березнер – куратор в области фотографии в России и за рубежом, эксперт на международных портфолио-ревю.

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