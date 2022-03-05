В Полоцком районе в ДТП погиб велосипедист

Авария произошла сегодня утром на автодороге «Лепель — Полоцк — граница Российской Федерации» вблизи деревни Азино.

21-летний борисовчанин, управляя автомобилем GAZ с прицепом, совершил наезд на велосипедиста. От полученных травм 61-летний мужчина скончался на месте ДТП.

Госавтоинспекция рекомендует велосипедистам надевать яркую одежду и световозвращающие жилеты, чтобы стать более заметными для других участников дорожного движения, а также использовать защитные велошлемы.

Водителям автомобилей стоит быть внимательными и осторожными, заранее прогнозировать дорожную обстановку.