Житель Новополоцка выращивал в квартире марихуану и коноплю

34-летний безработный житель Новополоцка стал фигурантом уголовного дела за незаконный оборот наркотиков.

В ходе осмотра его квартиры правоохранители обнаружили оборудованную для выращивания наркосодержащих растений комнату. Там находились горшки с коноплей, весы, лампы, а также приспособления для употребления запрещенных веществ и около 90 граммов высушенной марихуаны.

Недавно в Новополоцке также был задержан 18-летний житель Новополоцка наладил незаконный бизнес по продаже запрещенных веществ через интернет-магазин.