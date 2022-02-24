Житель Новополоцка выращивал в квартире марихуану и коноплю

Наркотики
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34-летний безработный житель Новополоцка стал фигурантом уголовного дела за незаконный оборот наркотиков.

В ходе осмотра его квартиры правоохранители обнаружили оборудованную для выращивания наркосодержащих растений комнату. Там находились горшки с коноплей, весы, лампы, а также приспособления для употребления запрещенных веществ и около 90 граммов высушенной марихуаны.

Недавно в Новополоцке также был задержан 18-летний житель Новополоцка наладил незаконный бизнес по продаже запрещенных веществ через интернет-магазин.

У водителя из Новополоцка нашли наркотики при осмотре авто

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