В Витебской городской клинической больнице №1 назначили нового главврача

Главным врачом Витебской городской клинической больницы №1 назначен Андрей Какойченко. Перед ним поставлена задача поднять все показатели на качественно новый, соответствующий статусу учреждения уровень.

Нового руководителя представил коллективу начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий, пишут Витьбичи.

Андрей Какойченко окончил Витебский государственный медицинский университет. Трудовую деятельность начал в 2015 году в Сенненской центральной районной больнице врачом-хирургом. В 2018 году Андрей Александрович возглавил хирургическое отделение, а с 2019-го работал главном врачом Сенненской ЦРБ.