С 25 февраля по 8 марта в Орше пройдет ярмарка «Святочны кiрмаш»

С 25 февраля по 8 марта на Центральной площади возле ЗАО «Оршанский Дом торговли» пройдет ежегодная Республиканская универсальная ярмарка «Святочны кiрмаш». Организаторы мероприятия выступают Оршанский районный исполнительный комитет и Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты, сообщает Аршанская газета.

В рамках проведения ярмарки и городского праздника «Проводы зимы» пройдут следующие мероприятия:

• с 25 февраля по 1 марта 2022 г. – ярмарка «Святочны кiрмаш» с широким выбором одежды, обуви, текстильных и шерстяных изделий, парфюмерии, косметики и бижутерии, сувениров, работ мастеров и ремесленников, продуктов питания, кондитерских изделий и товаров народного потребления.

• со 2 по 6 марта 2022 г. – «Рыбный фестиваль», на котором будет представлен широкий ассортимент свежей и свежемороженой рыбы, рыбные изделия холодного и горячего копчения, рыбные консервы и т. д.

• с 7 по 8 марта 2022 г. – «Цветочный базар». Здесь вы сможете приобрести любимые цветы для милых дам!

Свои выставочные стенды разместят более 30 участников из Витебска, Минска, Бобруйска, Гомеля, Могилёва, Смоленска и других городов Беларуси и России. Как всегда, свою продукцию широко представят оршанские предприятия, индивидуальные предприниматели. Пройдут акции продажи по сниженным ценам.

Официальное открытие ярмарки состоится 25 февраля в 11.00. Время работы: с 25 февраля по 8 марта с 10.00 до 19.00.