23 февраля нотариусы Витебского нотариального округа проведут бесплатные консультации

23 февраля нотариусы Витебского нотариального округа проведут «прямые телефонные линии» по бесплатному консультированию граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Позвонив на «прямую линию», любой желающий сможет получить бесплатную консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. Как правило, в числе наиболее востребованных — оформление наследственных прав, составление завещаний и брачных договоров, отчуждение недвижимости, совершение исполнительных надписей, другие нотариальные действия. получить консультацию нотариуса по совершению нотариальных действий в сфере брачно-семейных отношений, в том числе оформления наследственных прав, составления и удостоверения завещаний, доверенностей, согласий, брачных договоров, соглашений о детях, соглашений об уплате алиментов и др.

На вопросы граждан ответят нотариусы: