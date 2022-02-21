23 февраля нотариусы Витебского нотариального округа проведут бесплатные консультации

23 февраля нотариусы Витебского нотариального округа проведут «прямые телефонные линии» по бесплатному консультированию граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.
Позвонив на «прямую линию», любой желающий сможет получить бесплатную консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. Как правило, в числе наиболее востребованных — оформление наследственных прав, составление завещаний и брачных договоров, отчуждение недвижимости, совершение исполнительных надписей, другие нотариальные действия. получить консультацию нотариуса по совершению нотариальных действий в сфере брачно-семейных отношений, в том числе оформления наследственных прав, составления и удостоверения завещаний, доверенностей, согласий, брачных договоров, соглашений о детях, соглашений об уплате алиментов и др.
На вопросы граждан ответят нотариусы:
- с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (0212) 67-10-08 Коваленко Ирина Леонидовна, заведующая Первой Витебской нотариальной конторой;
- с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (0212) 61-95-47 Халкова Татьяна Григорьевна, заведующая нотариальной конторой Железнодорожного района г. Витебска;
- с 13.00 до 15.00 по телефону 8 (0212) 65-76-10 Горнак Инесса Викторовна, заведующая нотариальной конторой Октябрьского района г. Витебска № 1;
- с 09.00 до 11.00 по телефону 8 (0212) 64-35-27 Приставко Наталья Дмитриевна, заведующая нотариальной конторой Первомайского района г. Витебска № 2.
Сегодня Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии