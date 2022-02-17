Из-за нехватки водителей в Новополоцке вносят изменения в расписание движения автобусов №5

С 17 февраля вносятся изменения в расписание движения автобусов по маршруту №5 «Новополоцк-Полоцк». Причина — острая нехватка водителей.

В автопарке №6 Новополоцка отметили, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе вызвал нехватку водителей общественного транспорта. Автопарку сейчас требуется 32 водителя автобусов. На данный момент численность водителей составляет 85 человек, из которых 12 болеют.

С 4 февраля также продолжают действовать изменения в расписании движения автобуса по маршруту №328 «Новополоцк-Азино» в рабочие и выходные дни. Время отправления первого рейса с автовокзала города Новополоцка — в 6-30.

Кроме того, с 4 февраля отменен заезд в д. Гвоздово-2 рейсом с д. Азино в 8.00 и рейсом в 14.00 с автовокзала Новополоцка по рабочим дням.