В Витебске появились продукты за полцены. Узнали где

Товары в Витебске резко подешевели в магазинах «Санта». Многие из них можно взять за полцены. По низким ценам их можно будет купить с 11 по 13 февраля включительно.

Подешевеют продукты различных категорий. В частности, можно будет сэкономить на рыбе, колбасных изделиях, сыре и грейпфрутах. Много будет бакалейных товаров: от макарон и консервов до кофе и сладостей. Доступнее также станут роллы и выпечка собственного производства.