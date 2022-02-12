В Витебске появились продукты за полцены. Узнали где

продукты Общество
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Товары в Витебске резко подешевели в магазинах «Санта». Многие из них можно взять за полцены. По низким ценам их можно будет купить с 11 по 13 февраля включительно.

Подешевеют продукты различных категорий. В частности, можно будет сэкономить на рыбе, колбасных изделиях, сыре и грейпфрутах. Много будет бакалейных товаров: от макарон и консервов до кофе и сладостей. Доступнее также станут роллы и выпечка собственного производства.

Выгодным шопинг: с 14 по 16 января супермаркеты «Санта» обещают скидки до 50%

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