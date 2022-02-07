В Витебской области в прошлом году инспекторы изъяли около 2,3 тыс. сетей. Возбуждено 85 уголовных дел

В 2021 году инспекторы областной и районных инспекций животного и растительного мира в Витебской области изъяли у браконьеров около 2,3 тыс. сетей общей протяженностью 98 километров.

Кроме того, за это время было обнаружено четыре орудия лова, принципы которых основаны на использовании электромагнитного поля, ультразвука, 665 прочих запрещенных орудий рыболовства.

В поле зрения инспекторов попали граждане, имеющие огнестрельное оружие. В прошлом году у браконьеров было изъято 142 единицы огнестрельного оружия, в том числе 71 незарегистрированное. Также сотрудники инспекций изъяли 318 прочих запрещенных орудий охоты.

Возбуждено 85 уголовных дел. Более 300 человек добровольно сдали свыше 1 тыс. рыболовных сетей, общая длина которых составила 41 км, и 233 прочих запрещенных орудия рыболовства.