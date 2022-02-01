За незаконный оборот наркотиков задержаны молодые люди из Орши

наручники Витебская область
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За незаконный оборот наркотиков в Орше задержаны два 16-летних парня и их 18-летний приятель.

Молодые люди работали в качестве закладчиков на один из онлайн-магазинов. Специализировалась троица на особо опасных психотропных веществах — параметилэфедроне и альфа-PVP. По оперативной информации, наркотики они привозили с территории Могилевской области.

Подозреваемые были задержаны во время очередной поездки за товаром. В ходе осмотра у них были найдены запрещенные вещества. Кроме того, наркотики, уже готовые к реализации, были найдены и в тайниках, которые оборудовали закладчики.

Молодые люди учатся в различных учреждениях образования райцентра. В отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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Жители Орши закладки наркотики
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