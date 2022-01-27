Какие фильмы-приключения понравятся мальчишкам и девчонкам в 2022 году

Дети и подростки обожают приключенческие фильмы. Ведь они учат находчивости, крепкой дружбе и многим другим качествам и ценностям, которые пригодятся человеку во взрослой жизни. Герои подобных лент проходят сложные испытания. А ещё такие картины дарят всей семье незабываемые впечатления.

Хроники Нарнии: Принц Каспиан

В этой киноленте https://www.ivi.ru/watch/62810 власть волшебной стране Нарнии узурпировал жестокий Мираз. У того родился сын, которому отец хочет передать трон. Но жив законный наследник престола — принц Каспиан, родной племянник короля. Теперь коварный дядя хочет уничтожить родственника, чтобы у его ребёнка не было преград на пути к власти. Верные друзья Каспиана – юные Люси, Эдмунд, Сьюзен, Питер вновь прибывают в Нарнию. Им предстоит предотвратить страшное преступление и спасти жизнь наследного принца, восстановив справедливость.

Хроники Нарнии: Покоритель Зари

Принц Каспиан занял трон в государстве с красивым названием Нарния. Мираз в этой части https://www.ivi.ru/watch/105735 окончательно потерял власть. Но есть несправедливо обиженные им люди, которых нужно найти. Это семь лордов, которые были верны родителю Каспиана. Чтобы встретиться с помощниками и советниками отца, король решается на небезопасное путешествие. Вместе с ним трудный путь пройдут преданные друзья – Эдмунд, Люси, Юстас. Вместе молодым людям будет проще справиться со сложностями и опасностями, окончательно победить.

Помогите, я уменьшил свою училку!

Феликсу 11 лет. Он не слишком хорошо учится. А ещё родители недавно перевели мальчишку в новую школу со строгой классной руководительницей – госпожой Шмитт-Гёссевайн. Ребёнок хочет завоевать признание среди одноклассников, поэтому решается на странную выходу: проникнуть в здание школы ночью. Но Феликс боится грозную учительницу. Вдруг он вспомнил: отец рекомендовал ему уменьшить в своем воображении страшный объект. Фрау Шмитт-Гёссевайн действительно стала крошечной. Школе теперь угрожала опасность: здание хотели выкупить коммерсанты.

Приключения Паддингтона

Имя Паддингтон получил обыкновенный медвежонок. Он носит шляпу и, ходит по городу. У животного есть ярлычок с именем прежней хозяйки – Люси. Потом у медведя появляется новый дом. Он живёт, как человек: умеет пользоваться зубной щёткой, другими бытовыми принадлежностями. Зверьком восхищается весь город. Даже у такого существа есть враг. Ведь злая, хитрая таксидермистка по имени Миллисент хочет превратить Паддингтона в обыкновенное чучело.

Подготовить материал помогли представители онлайн-кинотеатра ivi.