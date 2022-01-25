Почему фильмы про киногероев сегодня в тренде?

Фильмы о супергероях стали одним из самых популярных и прибыльных жанров кино во всем мире. За последнее десятилетие миллионы поклонников комиксов и любителей кино со всего мира стекались в кинотеатры, чтобы стать свидетелями приключений любимых персонажей на большом экране. Благодаря таким лидерам, как Marvel и DC, которые вывели супергероев из конференц-залов и комиксов на передний план массовой поп-культуры, фильмы про супергероев теперь прочно заняли место среди самых кассовых кинофраншиз во всем мире.

В 2019 году кассовые сборы киноисторий о супергероях в США достиг впечатляющих 3,19 миллиарда долларов США, а такие спектакли, как «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома», особенно хорошо зарекомендовали себя среди зрителей всех возрастов. Поскольку все больше супергероев совершают прыжок на киноэкраны, чем когда-либо прежде, кинематографический пейзаж, вероятно, будет доминировать над непобедимыми героями и героинями в ближайшие годы.

Происхождение феномена

Называть «Супергеройское кино» сатирой или даже пародией на жанр, указанный в его названии, было бы заблуждением, поскольку эти термины подразумевают как минимум попытку остроумия. Но никакой настоящей насмешки в этом безобидном, бессмысленном наборе слегка использованных приколов нет, он высмеивает некоторые условности недавних эпических комиксов и добавляет ожидаемые основные элементы юношеского юмора: моча, рвота и кишечный газ. Есть и другие типичные вещи, конечно. Бюстгальтеры, например, капельки робкого этнического и гомофобного юмора и больше отсылок к интернет-феноменам, таким как YouTube, MySpace и Craigslist, чем вы, вероятно, встретите на реальной фотографии супергероя. И как же без интернет-мемов?

Как ни странно, шаблон повествования о супергероях шокирующе стар. Первый фильм о Человеке-пауке, который вышел около шести лет назад. Кто его вообще помнит? Как будто целая вечность уже прошла! Новые героя приходят на смену старым, но жанр остается довольно консервативным. Конечно, элемент новизны и наивысший уровень организации творческого процесса — это фирменный стиль голливудских фильмов. Зрители любят эти фильмы, есть в них что-то притягательное, что-то доброе и вечное.