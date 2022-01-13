В Минске задержали подозреваемого в организации взрывов

В Минске задержали мужчину подозреваемого во взрывах в Центральном районе столицы, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, утром 8 января у здания УВД администрации Центрального района Минска, путем подрыва неустановленного взрывного устройства был поврежден автомобиль оперативного назначения.

Ночью 13 января аналогичным способом повреждены киоск «Табакерка» и урна, расположенные по Старовиленскому тракту в Минске.

«В результате проведения совместных с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения органа уголовного преследования попал 45-летний минчанин. По горячим следам после совершения последнего преступления мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания», — отметили в ведомстве.

Кроме того, продолжили там, в его жилище и подсобных помещениях были обнаружены не менее 5 подготовленных к использованию взрывных устройств и в больших количествах различные химические вещества и компоненты для их изготовления, а также справочная литература по взрывчатым веществам, порохам и пиротехническим составам.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 289 (акт терроризма, совершенный повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь.