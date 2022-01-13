История беларуского хоккея

Хоккейный спорт стал развиваться в Республике Беларусь в далеких 40-х годах 20 века. Ведущий клуб страны представлял тогда беларускую столицу в чемпионатах СССР и МХЛ. Название клуба много раз претерпевало изменения. Список названий хоккейной команды довольно длинный: «Торпедо», «Спартак», «Буревестник», «Красное знамя», «Вымпел», снова «Торпедо», «Динамо», «Тивали»).

В первенстве БССР минской команде приходилось соперничать с другими беларускими командами: «Химик» (Новополоцк), ЭТЗ (Гомель), «Старт» (Бобруйск), «Прогресс-ШВСМ» (Гродно), «Неман» (Гродно).

С развалом СССР в Беларуси возник национальный чемпионат по хоккею. Впервые он был проведен в сезоне 1992/1993 годов. Клубы Беларуси выступали в чемпионате Восточно-европейской хоккейной лиги (ВЕХЛ), куда также входили команды России, Украины и стран Балтии. В связи с упразднением в 2004 году Восточно-европейской хоккейной лиги был запущен Открытый чемпионат Беларуси, где наряду с беларускими командами принимали также активное участие и различные клубы из Украины и Латвии. С 2015 года турнир обрел новое название: «“Белнефтехим” — Открытый чемпионат Республики Беларусь по хоккею с шайбой». Был разработан логотип Экстралиги — сильнейшего дивизиона открытого чемпионата Республики Беларусь. Подробности на https://www.europebet.by/hockey

Сборная страны довольно успешно участвовала в 3-х мировых Олимпиадах: 1998 (Нагано), 2002 (Солт-Лейк-Сити), 2010 (Ванкувер). Сборной не удалось подняться на пъедистал. Лучшим достижением команды стало 4-е место на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити 2002 года. Гордостью беларуского хоккея стала победа в четвертьфинальном матче сборной Швеции.

Быстрыми темпами развивается инфраструктура. Так, если в 1991 году в стране было всего три крытых хоккейных катка (два — в Минске, один — в Новополоцке). Ни в одном областном центре, кроме столицы, не было катков. Сегодня в Беларуси имеется тридцать хоккейных арен.

Федерация хоккея Республики Беларусь основана 6 марта 1992 года. Всего спустя пару месяцев национальная федерация (ФХРБ) стала членом Международной федерации хоккея на льду. Президентом национальной федерации стал Евгений Анкуда.

Впервые в истории страны Беларусь принимала Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе 2014 года. Пожалуй, это был год пика развития этого вида спорта. Тогда на двух главных площадках «Минск-Арене» «Чижовка-Арена» прошли хоккейные битвы, вошедшие в историю человечества. В Минске был установлен рекорд посещаемости хоккейных матчей. Тогда 64 матча ЧМ посетили более полумиллиона зрителей (640 044 человек).

На волне успеха в мае 2017 года Федерация хоккея Беларуси и Федерация хоккея Латвии совместно завоевали право проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году на территории двух стран.

После весьма неуспешного выступления беларуской национальной сборной на чемпионате мира в Дании в 2018 году проблемы беларуского хоккея не закончились. Из-за политического кризиса, разразившегося в Беларуси, встал вопрос о переносе чемпионата из Беларуси. 18 января 2021 года на фоне продолжающихся политических протестов в стране члены Совета IIHF приняли решение о переносе Чемпионата мира из Беларуси из-за невозможности обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира.

Конечно, это не конец. Беларуский хоккей возродится и поднимется на новую высоту, когда в стране воцарится согласие.