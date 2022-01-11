Белорусские хоккеисты, которые станут легендами

За последние 10 лет в белорусском хоккее было много значимых событий. Лучшие хоккеисты Беларуси будут представлены в данной статье.

Николай Стасенко. Выступает в роли защитника. Находился в таких клубах как Амур, Ранее жил в подмосковных городах, теперь сменил место жительство на город Екатеринбург. Является одним игроков. Выступает в роли защитника..

Прошло много времени и многими забылось, но на олимпийских играх 2010 года, молодой защитник с тремя ассистами атаковал ворота соперника. Это дало ему титул одного из лидирующих бомбардиров сборной Беларуси. Также на его счету есть шайба, заброшенная на чемпионате мира в Казахстанские ворота. Произошло это в 2014 году и принесло команде победу.

Если рассматривать плюсы защитника, то можно заметить в нем несравненные качества — возможность занять лидирующую позицию в игре и мотивировать команду Игрок на самом деле очень мощный — в решающие моменты игры, он находится в эпицентре событий.

Карьера Стасенко стабильна — он является защитником в хоккейных клубах России Континентальной хоккейной лиги. А в череповецком «Северсталь» несколько лет занимал позицию капитана.

Константин Кольцов. Занимает в командах роль нападающего. Состоял в таких клубах, как Салават Юлаев, Ак Барс, Динамо и других. Перечисленные клубы входят в состав континентальной хоккейной лиги. До последних дней своей карьеры, был главным тренером в клубе Бреста.

В связи с тяжелыми полученными травмами, Константину пришлось завершить карьеру в 35 лет. Но за свою хоккейную карьеру у него были громкие победы. Он стал единственным хоккеистом из Беларуси, который дважды принимал участие в финале Кубка Гагарина. В 2011-м году заслужил главный трофей континентальной хоккейной лиги.

В 2013-м году проводился матч, который многие болельщики не понимали. На лед не вывели лидирующих игроков. Но Константин Кольцов присутствовал на льду и делала все возможное для удачного исхода игры.

Евгений Ковыршин. В клубах выступает нападающим. Состоял в Динамо Мн, Северсталь — входят в список КХЛ. Сейчас является игроком Динамо и участвует в сборной.

Лучший момент, который характеризует Ковыршина — это участие в десяти чемпионатах мира подряд. Благодаря такой преданности хоккею, он единственный в своем роде. Ни у одного хоккеиста нет такой карьеры. Так же его спиной 68 ЧМ. На чемпионате мира в Чехии, который проводился в 2015 году, Ковыршин выделился, став главным центрфорвардом в работе на вбрасывания. Спустя два года стал топовым игроком в команде.

Нападающий очень трудолюбив Каждый шанс он использовал как последний. В начале карьеры у него не сложились отношения с минским Динамо, но Ковыршин нашел выход из ситуации и уехал в Северсталь. За этот клуб он выступал около пяти лет. Со временем, в 2016 году, Евгений снова стал участником минского Динамо. На его счету немало важных шайб.

Андрей Костицын. Нападающий за свою карьеру участвовал в таких клубах, как Монреаль, Нэшвилл, Динамо Мн и многих других. Все вышеперечисленные клубы континентальной хоккейной лиги. На данном промежутке времени Евгений — лидер Динамо и член сборной.

Нападающий в начале 21-го века обрел популярность и не теряет ее в наше время. У него талант от рождения — замечательные физические данные для спорта.

До сих пор имеет вес в КХЛ.. В 2012-2013 году дошел до финального матча кубка Гагарина.

Андрей так же был лидером(капитаном) в «Сочи». На льду у него всегда присутствует существенная хоккейная нашивка, во время матчей в составе Минского Динамо лии сборной. Андрей несомненно одна из важнейших фигур для белорусского хоккея.

Алексей Калюжный. Игрок-нападающий. Играл за такие клубы как Динамо М, Авангард и многие другие клубы. На данном этапе времени является помощником Макрицкого в Юности.

Ветеран. Являлся топовым игроком с середины нулевых годов. В его послужном списке капитанство сразу в трех сборных континентальной хоккейной лиги. Боролся на льду за Кубок Гагарина.

Во всех топовых турнирах фамилия Алексея звучала только с лучшей стороны. В течение шести лет Калюжиным пропущен только один ЧМ. Был лучшим бомбардиром команды.

Джефф Платт. Нападающий в таких клубах как Динамо, Автомобилист и многих других. Все клубы входят в континентальную хоккейную лигу. На данный момент продолжает свою карьеру в топовых клубах КХЛ, участвует в жизни белорусской сборной.

Платт – поистине топовый игрок. Долгое время выводил на лидирующие позиции минское Динамо, затем перешел в Локомотив и продолжил быть звездой на льду. Был участником ЦСКА во время борьбы за Кубок Гагарина. А в каждом клубе, в котором он состоял, Платт зарекомендовал себя. Он был замечателен в любой роли на льду — будь то снайпер или бомбардир.

На чемпионате мира 2014 года канадец играл за сборную Беларуси. И даже в наше время он периодически продолжает участвовать в жизни сборной. Именно он помог сборной снова занять топовые позиции.

Джефф является настоящим профессионалом, преданным и талантливым.

Михаил Грабовский. Был нападающий в таких клубах, как Торонто, Вашингтон и др. Эти клубы относятся к национальной хоккейной лиге. Также был в клубе ЦСКА в континентальной хоккейной лиге.

На данной время является помощником Крэйга Вудкрофта в минском клубе Динамо.

6 лет был участником НХЛ, провел превосходный чемпионат мира в Минске и получил серьезную травму — сотрясение мозга, которое завершило его звездную карьеру. Если бы не травма, возможно и сейчас Михаил бы выступал за сборные НХЛ. Зато теперь Грабовский может делиться своим опытом и знаниями.

Владимир Денисов. Был защитником в клубах национальной хоккейной лиги: Динамо Мн, Торпедо и т.л., в швейцарском клубе Амбри-Пиотта.

На данный момент ни в каком клубе не состоит, посвятил себя воспитанию детей. Но официального заявления о том, что он завершает карьеру пока не было.

Денисов — это топовый защитник и лидер в любой команде. Доходил до финала Кубка Гагарина. Был членом в белорусской сборной, хотя поступало много заманчивых предложений от других стран.

У Владимира необычная карьера для белорусского хоккеиста. Он отметился в европейских странах — год выходил на лед за Швейцарию и полтора сезона провел в Финляндии.

На счету Денисова шесть ЧМ, в которых он блистал.