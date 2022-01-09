Двери ПВХ приходят на смену обычным

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Огромная популярность пластиковых окон привела к стремительному развитию технологий их производства. Это привело к тому, что изделия из ПВХ стали применяться более широко. В частности, стали пользоваться спросом двери из этого материала.

Существует обывательское мнение, которое легко опровергается, мол, пластиковые двери является неким подобием пластиковых окон. Однако входные двери из имеют принципиально иную конструкцию и другие потребительские и эксплуатационные свойства. Выделим несколько отличий.

  1. Рама дверей ПВХ имеет 5-камерный профиль. Внутри имеется армирующий каркас, накрепко соединяющий углы и иные элементы, что делает дверь цельной, способной выдерживать нагрузку.
  2. В дверях этого типа используются материалы и фурнитура самого высокого качества, что позволяет эксплуатировать их очень долго.
  3. Каркас ПВХ-двери «упаковывается» под цельным листом металла, что значительно усиливает конструкцию. Усиление может быть как односторонним, так и двухсторонним.
  4. Стекло обычно используется бронированное либо триплексное.
  5. Замки оснащаются надежными ригелями. Используются только особо прочные и исключительно надёжные замки.
  6. Для сохранения тепла используются качественные утеплители и уплотнители.
  7. Лучшая фурнитура.

По сравнению с дверями из стали, алюминия или дерева современные двери из ПВХ обладают рядом существенных преимуществ.

Ключевые преимущества ПВХ-дверей:

  • наилучшая теплоизоляция, возможность достижения высоких показателей по энергосбережению;
  • прекрасная звукоизоляция; возможность использования шумозащитных стеклопакетов с всевозможными вариантами;
  • влагостойкость, морозостойкость;
  • сравнительно небольшой общий вес;
  • низкие цены.
Одним из важнейших преимуществ, согласитесь, является невысокая стоимость. Кроме того, по акции можно купить двери из ПВХ значительно дешевле. Так, компания «Окна Радости» проводит акцию «Выгодный ремонт». В рамках акции можно получить выгоду до до 50%, получив качественные изделия. Акция «Выгодный ремонт». Чтобы получить максимальную выгоду, необходимо совершить покупки в салонах дверей, которые участвуют в акции. Совершив покупку, вы получаете карту скидок, которая называется «Выгодный ремонт». Таким образом вы становитесь активным участником акции. Вся более детальная информация, естественно, размещена на корпоративном сайте компании «Окна Радости».
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