Двери ПВХ приходят на смену обычным

Огромная популярность пластиковых окон привела к стремительному развитию технологий их производства. Это привело к тому, что изделия из ПВХ стали применяться более широко. В частности, стали пользоваться спросом двери из этого материала.

Существует обывательское мнение, которое легко опровергается, мол, пластиковые двери является неким подобием пластиковых окон. Однако входные двери из имеют принципиально иную конструкцию и другие потребительские и эксплуатационные свойства. Выделим несколько отличий.

Рама дверей ПВХ имеет 5-камерный профиль. Внутри имеется армирующий каркас, накрепко соединяющий углы и иные элементы, что делает дверь цельной, способной выдерживать нагрузку. В дверях этого типа используются материалы и фурнитура самого высокого качества, что позволяет эксплуатировать их очень долго. Каркас ПВХ-двери «упаковывается» под цельным листом металла, что значительно усиливает конструкцию. Усиление может быть как односторонним, так и двухсторонним. Стекло обычно используется бронированное либо триплексное. Замки оснащаются надежными ригелями. Используются только особо прочные и исключительно надёжные замки. Для сохранения тепла используются качественные утеплители и уплотнители. Лучшая фурнитура.

По сравнению с дверями из стали, алюминия или дерева современные двери из ПВХ обладают рядом существенных преимуществ.

Ключевые преимущества ПВХ-дверей:

наилучшая теплоизоляция, возможность достижения высоких показателей по энергосбережению;

прекрасная звукоизоляция; возможность использования шумозащитных стеклопакетов с всевозможными вариантами;

влагостойкость, морозостойкость;

сравнительно небольшой общий вес;

низкие цены.