В Парке Мазурино пройдет праздничное мероприятие, приуроченное к новогодним и рождественским праздникам

Культура
Опубликовано

9 января с 12:00 до 16:00 в зоне массового поля в парке Мазурино пройдёт культурно-массовое мероприятие «НА МАЗУРИНСКОЙ ПОЛЯНКЕ», посвящённое празднованию Нового года и Рождества.

Мазурино предлагает уникальную возможность перенестись сквозь время и побывать на исторической реконструкции настоящей фронтовой ёлки с участием Витебского областного общественного объединения военно-исторической реконструкции «ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ».

В программе предусматривается:

  • выставка вооружения и снаряжения времён Великой Отечественной войны,
  • реконструкция быта партизанского отряда,
  • работа партизанской кухни,
  • интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки,
  • хороводы, подвижные игры, конкурсы,
  • мастер-класс по верховой езде от конно-спортивного клуба «КАЛИПСО».

Также для посетителей будет работать пункт проката спортивного инвентаря.

Что ждет витеблян в парках на площади Победы, в Мазурино и на набережнов Витьбы

Новый год и Рождество парк Мазурино развлекательная программа
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by