В Парке Мазурино пройдет праздничное мероприятие, приуроченное к новогодним и рождественским праздникам

9 января с 12:00 до 16:00 в зоне массового поля в парке Мазурино пройдёт культурно-массовое мероприятие «НА МАЗУРИНСКОЙ ПОЛЯНКЕ», посвящённое празднованию Нового года и Рождества.
Мазурино предлагает уникальную возможность перенестись сквозь время и побывать на исторической реконструкции настоящей фронтовой ёлки с участием Витебского областного общественного объединения военно-исторической реконструкции «ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ».
В программе предусматривается:
- выставка вооружения и снаряжения времён Великой Отечественной войны,
- реконструкция быта партизанского отряда,
- работа партизанской кухни,
- интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки,
- хороводы, подвижные игры, конкурсы,
- мастер-класс по верховой езде от конно-спортивного клуба «КАЛИПСО».
Также для посетителей будет работать пункт проката спортивного инвентаря.
Что ждет витеблян в парках на площади Победы, в Мазурино и на набережнов Витьбы