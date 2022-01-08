В Парке Мазурино пройдет праздничное мероприятие, приуроченное к новогодним и рождественским праздникам

9 января с 12:00 до 16:00 в зоне массового поля в парке Мазурино пройдёт культурно-массовое мероприятие «НА МАЗУРИНСКОЙ ПОЛЯНКЕ», посвящённое празднованию Нового года и Рождества.

Мазурино предлагает уникальную возможность перенестись сквозь время и побывать на исторической реконструкции настоящей фронтовой ёлки с участием Витебского областного общественного объединения военно-исторической реконструкции «ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ».

В программе предусматривается:

выставка вооружения и снаряжения времён Великой Отечественной войны,

реконструкция быта партизанского отряда,

работа партизанской кухни,

интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки,

хороводы, подвижные игры, конкурсы,

мастер-класс по верховой езде от конно-спортивного клуба «КАЛИПСО».

Также для посетителей будет работать пункт проката спортивного инвентаря.