В Оршанском районе изъята крупная партия насвая

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Вблизи поселка Высокое Оршанского района задержана и изъята крупная партия насвая.

В грузовике находилось 18 пакетов с веществом зеленого цвета. Порошек оказался насваем, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

24-летний житель Гродно планировал доставить более 50 кг некурительного табачного изделия общей стоимостью около 5 000 рублей в Минск. Весь товар изъят.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.

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Фото УВД Витебского облисполкома.

наркопреступления насвай
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