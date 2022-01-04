В Оршанском районе изъята крупная партия насвая

Вблизи поселка Высокое Оршанского района задержана и изъята крупная партия насвая.
В грузовике находилось 18 пакетов с веществом зеленого цвета. Порошек оказался насваем, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
24-летний житель Гродно планировал доставить более 50 кг некурительного табачного изделия общей стоимостью около 5 000 рублей в Минск. Весь товар изъят.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.
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Фото УВД Витебского облисполкома.