В Витебской области престарелые и инвалиды работают на плантациях

Свыше 700 т овощей и около 100 т фруктов смогли собрать в этом году дома-интернаты Витебской области в подсобных хозяйствах. Об этом сообщила БелТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Вера Астапенко.

Настоящий трудовой лагерь для инвалидов и престарелых

Чиновник соцзащиты убеждена в необходимости использования труда инвалидов и престарелых.

«Работа в подсобных хозяйствах является частью лечебно-трудовой терапии», считает заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

По мнению чиновника, инвалиды и престарелые сами должны позаботиться о том, чтобы на столе была экологически чистая продукция.

«Постояльцы этих учреждений сами заботятся, чтобы на столе была экологически чистая продукция», — заявила Вера Астапенко.

Престарелые и инвалиды работают даже зимой

Престарелые и пациенты, страдающие психо-неврологическими заболеваниями работают даже с наступлением холодов. Так, в тепличном хозяйстве Максимовского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов Городокского района в середине декабря собрали более 20 кг зеленых перьев лука. Выращенная продукция добавила свежую нотку в привычное меню проживающих. К новогоднему столу в психоневрологическом доме-интернате планируют собрать еще не менее 20 кг зелени. Здесь также подготовили новую партию лука, свыше 1 т, для посадки на перо и 300 кг отправили на посадку в отделение сопровождаемого проживания территориального центра социального обслуживания населения Городокского района в агрогородке Бычиха.

Следует отметить, что чиновник соцзащиты почему-то называет пациентов лечебных учреждений постояльцами, как будто они арендуют места для проживания. «Постоялец» — это лицо, которое арендует за деньги жилплощадь у хозяина жилого помещения. Отметим, что государство обязано полноценно содержать и лечить пациентов. Пациенты с психо-неврологическими заболеваниями не должны добывать себе еду на плантациях.