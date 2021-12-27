В Дубровенском районе при пожаре в собственном доме погиб мужчина

В Дубровенском районе при пожаре дома погиб мужчина, сообщили в Витебском областном управлении МЧС Беларуси.

Информация о пожаре в деревне Баево поступила в МЧС 26 декабря в 12:40. Деревянный дом горел открытым пламенем, рушилась кровля, также в огне была хозяйственная постройка.

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«Работниками МЧС в ходе тушения пожара в комнате под слоем обрушившихся строительных конструкций обнаружен труп мужчины, 1977 года рождения. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка», — сообщили в МЧС.

В сгоревшем доме уничтожена кровля, потолочное перекрытие и часть стены. Сарай сгорел полностью.