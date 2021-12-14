Из-за ремонта мостов меняется график движения ряда поездов

В связи с проведением планового ремонта железнодорожного моста на участке Орша – Могилев 21 декабря изменяется график движения некоторых пассажирских поездов, сообщает пресс-центр БЖД.

Так, поезд №705/706 Полоцк – Могилев – Полоцк отправлением из Полоцка и Могилева 21 декабря отменяется из обращения.

Поезд № 634 Коммунары – Орша 21 декабря будет следовать измененным маршрутом и расписанием. Со станции Коммунары поезд отправится в 15:59 (вместо 13:58) и прибудет в Оршу в 19:15 (вместо 19:04).

Поезд № 679/680 Витебск – Гродно – Витебск отправлением из Витебска и Гродно 15 и 21 декабря будет следовать по маршруту Витебск – Скидель – Витебск.

Поезд № 624 Гродно – Витебск/Коммунары отправлением из Гродно 15 и 21 декабря будет следовать по маршруту Скидель – Витебск/Коммунары.