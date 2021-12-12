«Живопись» Олега Захаревича в Витебском Художественном музее 

Наша декабрьская действительность c темным утром, слегка переходящим в серый день и черный вечер не способствует оптимизму. Какие-то отблески красочности на улицах Витебска возникают как напоминание о прощании с уходящим годом.

Праздничные гирлянды и разноцветные фонарики привносят в жизнь ожидание праздника. Это традиционное ожидание чего-то приятного и нового в Новом году.

Ожидание — это то, что может себе позволить каждый. И это уже радует. Ожидание праздника часто лучше самого праздника.

Олег Захаревич и «Оранжевое настроение» С.Сотникова. Фото Анастасии Папроцкой9 декабря в цокольном помещении Художественного музея состоялось открытие выставки, которого ожидал художник и его друзья и этот праздник не разочаровал.

В этот раз цветное настроение на Новый год подарила «Живопись» Олега Захаревича.

Олег Захаревич — известный и востребованный витебский художник.

Он член Белорусского Союза дизайнеров (1999), организатор творческого объединения художников «M’Art» (2005), участник областных, республиканских и международных выставок.

Его почерк и основной стиль — фигуративная живопись.

Основа этой выставки — таинственные аллегорические женские образы, переданные с теплотой и трепетной выразительностью.

В работах художника переплетены портретный реализм, античные мифы, яркие образы и метафорические ноты.

В некоторых его работах можно проследить аллюзии в стиле модерн, проявляющуюся в композиционных ритмах, орнаментальности линий, мозаичности красок, а также игру цитатами и смыслами, свойственную эстетике постмодернизма.

Олег Захаревич родился в 1961 году в Бобруйске. В 1984 году окончил Бобруйское художественное училище № 15, получив специальность «художник-декоратор». В настоящее время живет и работает в Витебске.

Художник много писал, искал свой стиль, образы и темы, прежде чем обрел свой собственный почерк.

Aвтор так рассказал о своем стиле:

«Мои работы трудно отнести к реализму, хотя в них есть и настоящие, реально существующие люди. В картинах часто присутствуют женщины, которые являются для меня символом красоты. Через эти образы я передаю свои чувства и взгляд на мир. Есть в моих работах и детская тематика».

Работы художника находятся в собраниях музеев современного искусства Минска, Витебска, в частных коллекциях США, Канады, стран Европы и СНГ.

Олег Захаревич участвовал в сборных выставках Художественного музея — «Витебский художник» и «НЮансы образа», а вот персональная выставка художника проходит впервые.

В 2021 году Олегу Януарьевичу исполняется 60, так что эта выставка посвящена юбилейной дате.

Как и положено на юбилей были приглашены близкие люди художника, его друзья и коллеги. Таких оказалось немало.

Прекрасно характеризовала Олега Захаревича сотрудница Шагаловского Центра, Елена Ге.

Она сказала, что только хороший человек может быть хорошим художником.

Реалистическая сказка или сон на яву

Так можно кратко описать сюжеты картин на выставке «Олег Захаревич.Живопись».

Здесь представлены и работы прошлых лет уже известные зрителю по выставкам группы «M’Art» и новые, написанные в 2021 году.

Витебский скульптор Александр Слепов, характеризуя персональную выставку художника, обратил внимание на ритм и краски представленных работ:

«Обратите внимание насколько тонко художник чувствует переходы и градации цвета. Художник умело моделирует форму. Он прекрасно разбирается в цветах и ритме красок. Его картины сочетают яркость и воздушность. В них есть и страсть, и отдых. Так сложилось, что Витебск тяготеет к «малевичистости». Это некий приоритет конструкции и формы над красками.

Но за окном кипит жизнь и время диктует новые краски и увлечения. И вот в этом подвале музея находятся не безличные формы, а чувственные лица и современные образы. Олег Захарович нашел свой стиль. Он рисует свой собственный мир. Художник размышляет, переживает, думает и доносит до зрителя собственные чувства. Он отображает современность, буйство красок чередуется с воздушными паузами. Этому нельзя научится — это врожденное чувство. Возможно, посмотрев на эти каски, орнаменты и иносказательные сюжеты у зрителя возникнут новые чувства. И он придет домой и не станет включать телевизор или компьютер. Зритель захочет подольше сохранить в своей памяти увиденное и попробовать изменить свой собственный внутренний мир, и он забудет про телевизор и компьютер. Человек начнет искать свои собственные уникальные образы и мысли. И это прекрасно».

От имени художников объединения «M’Art» Олега Захаревича поздравил Сергей Сотченко. Он отметил, что без Захаревича не было бы объединения. Сотников подарил другу «Оранжевое настроение».

Именно такое настроение создает выставка Олега Захаревича в Художественном музее.

Выставка продлится до 30 января 2022 года.