Что следует знать о выборе посуды для разных напитков?

Многие любят время от времени выпивать бокал вина. Однако, для того, чтобы в полной мере ощутить вкусовые качества этого благородного напитка, следует узнать немного больше о типах бокалов для вина. Собираясь купить бокалы для красного вина фото которых понравились больше всего, стоит обратить внимание на традиции дегустации алкогольных напитков и узнать больше об особенностях сосудов и вин. Какие фужеры использовать к белому, красному, игристому и десертному вину и как следует разливать вино?

Какие бокалы подходят к конкретному сорту вина?

Ответ на вопрос зависит от сложности и сорта напитка. Для густого красного вина следует использовать продолговатые и довольно широкие бокалы. Однако в случае с легким красным вином следует попробовать широкие сосуды с более длинной ножкой. В случае с белыми винами бокалы должны быть высокими и заканчиваться плоской поверхностью. С другой стороны, игристые вина следует разливать в чрезвычайно продолговатые бокалах типа флейты, так в напитке как можно дольше сохраняются аромат и пузырьки. Десертные вина следует подавать в меньших бокалах с треугольным основанием.

Особенности хороших бокалов

Выбирая подходящие фужеры, стоит обратить внимание на такие вопросы, как:

Цвет стекла — следует выбирать только прозрачное стекло, чтобы видеть цвет вина.

Толщина стекла — бокал необязательно должен быть очень прочным и толстым. Это позволит согреть вино руками.

Длина ножки — она должна быть достаточно длинной, чтобы можно было удерживать бокал, не касаясь самого сосуда. Это важно, чтобы не нагревать вино рукой, если это не нужно.

Вместимость бокала для вина — емкость должна быть достаточно просторной, чтобы вино можно было легко перемешивать и стимулировать аромат напитка.

Как налить вино?

Если у пользователей уже есть подходящие бокалы, стоит узнать, как правильно налить вино в сосуд. Прежде всего: никогда не следует наливать стакан до краев! Лучше всего заполнить его примерно на емкости (особенно если речь идет о средне-зрелых винах). В случае молодых вин следует добавить до половины, для длительно выдержанных вин — или наливать до 1/7 стакана, если это игристые вина.

Также не стоит забывать дегустировать только хорошие вина.

Правильный выбор бокалов для вина позволит получить больше удовольствия от любимого напитка. Фужер поможет раскрыться вкусу и ноткам аромата, а также сохранит все качества вина.