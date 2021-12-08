Выбираем кран для ванной: виды и особенности

Шаровые краны относятся к универсальным видам, так как используются не только в системе водопровода. Их применяют в нефтяных магистралях, при прокладке газопровода, системы газоснабжения различных объектов. Краны шаровые могут быть разного исполнения. Их подбирают в зависимости от нужд.

Где используются

Изделия применяются в следующих областях:

при прокладке системы отопления;

в системе водоснабжения;

при строительстве газовых магистралей;

в системах канализации и т.д.

Шаровые краны служат перегородками для разных жидкостей. Их используют на производствах кислот, нефтеперерабатывающих заводах. Применять изделие можно везде, где есть необходимость перекрывать подачу жидкости.

Особенности и виды изделий

Конструкция крана предполагает наличие внутри шарообразного элемента. У него имеется цилиндрическое отверстие. Размер цилиндра равен размеру трубы. Рукоятка может быть разной формы. При ее повороте осуществляется регулировка положения шарового элемента. В закрытом виде цилиндр расположен перпендикулярно трубе. В таком положении проход перекрывается и жидкость перестает течь. При повороте ручки начинается подача жидкости. В зависимости от угла поворота, жидкость может поступать под высоким или низким давлением.

Шаровые краны могут быть фланцевыми и муфтовыми. Они различаются методами установки. Муфтовый вид предназначается для установки на трубы диаметром не больше 45 мм. Краны надежно фиксируются на трубах. Сами изделия имеют компактные размеры, из-за чего их удобно прятать в стенах, под отделкой.

Фланцевые краны применяются при прокладке трубопровода большого диаметра. При монтаже перекрывающих элементов необходимо дополнительно использовать уплотнители. Они обеспечат максимальную надежность и герметичность всей конструкции. Фланцевые шаровые краны применяют при строительстве магистралей.

Различаются краны по геометрии корпуса. В зависимости от этого показателя, краны различаются расположением резьбы – снаружи или внутри изделия. Есть прямые, угловые модели, с несколькими ходами.

На корпусе каждого изделия есть отметка, помогающая определить рабочее давление. Это помогает подобрать именно ту модель, которая будет выдерживать напор.

Различаются шаровые краны типом конструкции корпуса. Они могут изготавливаться в виде неразборного изделия или иметь разборный корпус. Последний вариант позволяет менять износившиеся элементы внутри запорной арматуры, провести чистку. Цельнометаллические краны при выходе из строя подлежат замене.