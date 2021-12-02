Инвестируем играя

Рынок Forex очень конкурентный, что требует от трейдера наличия специальных знаний и строгой дисциплины при совершении сделок, поэтому если вы планируете начать зарабатывать на биржевом рынке следует хорошо продумать стратегию торговли, чтобы предостеречь себя от провала. В этом случае одной из лучших и простых стратегий без вреда для людей и с пользой для вас на валютном рынке является скальпинг и данные исследования на https://forexgid.ru это подтверждают.

Основная предпосылка скальпинга — определить тренд на рынке, войти в сделку, дождаться короткого движения и выйти из рынка с прибылью или убытком. Методы скальпирования очень чувствительны ко времени, так как большинство сделок по скальпированию завершаются в течение нескольких секунд или минут. Конечно, постоянство результатов зависит от точности сделки и величины движения. В то время как большинство скальперов стремятся постоянно получать небольшую прибыль, другие трейдеры используют скальпинг, чтобы получить огромную прибыль за считанные секунды, торгуя важными новостными событиями.

Лучшие брокеры Форекс для скальпинга

Большинство основных брокеров поддерживают скальпинг на своих недиллинговых счетах. Как скальпер, вы должны иметь полную свободу в отношении своих инвестиций и торгового счета, что требует от вас выбора брокера, который позволяет скальпировать без каких-либо условий. Оглядываясь назад, можно сказать, что модель недиллинга предпочтительнее как для брокеров, так и для трейдеров, поскольку между двумя сторонами нет конфликта интересов, и обе получают то, что хотят. Скальпер может помочь брокеру получить более высокий доход благодаря большему объему торгов, а скальпер может свободно входить и выходить из сделок в удобное для него время.

Если брокер не прозрачен в своей политике в отношении скальпинга, вы всегда должны напрямую подтверждать, разрешено ли скальпинг брокером. Иногда брокеры часто блокируют аккаунты, обвиняемые в скальпировании, и, как известно, даже хранят депонированные средства. Поэтому всегда рекомендуется связаться с отделом обслуживания клиентов, чтобы проверить, действительно ли брокер занимается скальпингом, и убедиться, что ваши средства защищены от любых других политик, связанных со скальпированием. Вам также следует внимательно ознакомиться с условиями торговли, чтобы убедиться, что ваши торговые стратегии не указаны как оскорбительные или незаконные в соответствии с политикой брокера, что, безусловно, может помочь вам гарантировать безопасность вашего торгового капитала от мошенничества со стороны брокера.