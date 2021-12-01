В Витебске произошла утечка сжиженного пропана из железнодорожной цистерны

На железнодорожной станции «Витебск» 29 ноября произошла утечка сжиженного пропана из цистерны.

Аварию обнаружил станционный составитель поездов, который обратил внимание на шипение в цистерне со сжиженным пропаном, сообщает МЧС по Витебской области.

Ликвидировать аварию прибыла аварийная группа.

Течь в цистерне ликвидирована, при происшествии никто не пострадал. Спасатели подчеркивают, что угрозы загрязнения окружающей среды не было.