В Витебске произошла утечка сжиженного пропана из железнодорожной цистерны

Витебск
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На железнодорожной станции «Витебск» 29 ноября произошла утечка сжиженного пропана из цистерны.

Аварию обнаружил станционный составитель поездов, который обратил внимание на шипение в цистерне со сжиженным пропаном, сообщает МЧС по Витебской области.

Ликвидировать аварию прибыла аварийная группа.

Течь в цистерне ликвидирована, при происшествии никто не пострадал. Спасатели подчеркивают, что угрозы загрязнения окружающей среды не было.

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утечка сжиженного пропана
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