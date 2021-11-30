5 привычек, из-за которых вас могут уволить

Начальник придирается или претензии обоснованны ‒ эксперты GorodRabot.by рассказали о привычках, которые снижают эффективность работы и могут стать основанием для увольнения

Система поиска вакансий GorodRabot.by опросила почти 1800 своих пользователей в Беларуси ‒ какой у вас начальник? Только 43% участников опроса ответили,что у них замечательный начальник.

По мнению остальных, босс ни в чем не разбирается, постоянно придирается и читает нотации.

Однако далеко не всегда замечания руководителя ‒ пустые придирки. Подумайте ‒ возможно, критика обоснована?

Эксперты GorodRabot.by назвали пять привычек сотрудников, которых никак нельзя назвать эффективными и полезными для компании.

Опаздывать всегда и везде

Если сотрудник всегда опаздывает ‒ не приходит на работу вовремя, не успевает к началу совещания, не может сдать отчет в срок ‒ это серьезная проблема. На такого работника нельзя положиться.

Пунктуальность ‒ качество, необходимое для работы в команде. Будильники, таймеры и планирование помогут все успеть.

Ждать четкой инструкции

Если работник без прямого приказа и подробной инструкции и пальцем не пошевелит ‒ это раздражает. Не всегда есть время и возможность объяснять очевидные вещи.

В конце концов, вы же компетентный специалист и можете сами поставить себе задачи, чтобы добиться нужного результата. Правда, излишняя инициатива ‒ тоже плохо: ищите золотую середину.

Отвлекать коллег от работы

В каждом коллективе есть такой сотрудник, которого можно чаще увидеть на кухне, чем на рабочем месте. Одному пить чай скучно, и чаще всего он зовет с собой коллег. А в процессе работы очень любит поговорить.

Такой работник мешает другим ‒ в результате снижается эффективность всей команды.

Не выполнять прямые указания начальника

Прямо скажем, сотрудник, который игнорирует прямые приказы и просьбы начальника, долго не проработает. Если начальник просит что-то сделать ‒ эта задача должна быть в приоритете.

Если сомневаетесь в разумности приказа ‒ лучше уточните сразу и предупредите о последствиях.

Распускать слухи

Распускать слухи и сплетни в коллективе ‒ некрасиво. Сплетников никто не любит, от них стараются избавляться как можно быстрее.

Золотое правило: не обсуждать личную жизнь коллег и начальника, для разговоров и других тем хватает.

Что делать, если уволили

Эксперты GorodRabot.by уверены: увольнение ‒ не конец жизни. Возможно, это ваш шанс найти работу мечты.

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