Изготовление изделий из гранита

Преимущества памятников на могилу из гранита

Наиболее популярным и востребованным материалом для производства памятников является гранит. Изделия из этого материала устойчивы к ударам, воздействию влаги и перепадам температур. Они сохраняют свой первозданный вид на долгие годы. Гранитные памятники могут иметь абсолютно любую форму – все зависит от пожеланий заказчика. Кроме этого:

изделия из гранита характеризуются высокой прочностью;

их достаточно сложно повредить даже при сильном ударе;

гранитные памятники не поддаются влиянию осадков и солнечных лучей;

они имеют очень привлекательный внешний вид;

нанесение различных рисунков и надписей на поверхность надгробия выполняется достаточно быстро и легко.

А наличие специального оборудования позволяет придать камню любую расцветку. Компания «ВИПпамятники» изготавливает памятники на заказ в Минске в течение короткого времени, точный срок будет зависеть от сложности работы. Чтобы заказать надгробие, необходимо выбрать подходящий размер. Затем определиться с его оформлением. На сайте компании представлен большой выбор рисунков, поэтому каждый сможет найти что-то подходящее. Кроме этого, по желанию заказчика производится нанесение фотографий и текстов.

Ассортимент памятников из натурального камня

Компания «ВИПгранит» предоставляет своим клиентам возможность выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от цели изготовления памятника, его размеров, а также личных предпочтений заказчиков. Кроме этого, можно заказать индивидуальный эскиз. В каталоге имеется большое количество моделей памятников, которые отличаются друг от друга и внешним видом, и цветовым решением.

Среди них можно подобрать надгробие для человека любого сословия, религии или социального положения. Памятники на заказ могут быть изготовлены из гранита, мрамора, известняка или из комбинации данных материалов. Наиболее широко применяется гранит, поскольку он обладает отличными физико-механическими свойствами и доступной ценой. Изготовление памятника из мрамора отличается большим сроком эксплуатации, однако этот материал очень дорогой и тяжелый.